La Mercedes vola, Antonelli va oltre i guai. Leclerc e Hamilton non brillano...

Un motore da cambiare, un’ora di prove andata in fumo su un circuito cittadino dove il feeling si acquisisce guidando, il compagno di squadra in giornata di grazia. Poteva essere una sorta di tempesta perfetta per Andrea Kimi Antonelli , che invece dal giovedì di Baku (dove si corre di sabato) è uscito pressoché indenne. La seconda posizione, se trasportata nella classifica del GP, sarebbe un ulteriore mattone nella corsa al titolo, oltretutto il pericolo di una penalità non sembra allarmante. «È stata una giornata complessa perché, con i problemi avuti, abbiamo perso molti giri in FP1 e metà della FP2. Però mi sono sentito abbastanza bene in macchina e il feeling era buono» ha spiegato Kimi, fermato da un problema idraulico con principio di incendio che ha richiesto la sostituzione della power unit. Al bolognese è stata montata l’unità utilizzata nel trionfo di Monza - evitando così la penalità, la speranza è che il motore rimpiazzato ieri sia riutilizzabile - grazie alla corsa contro il tempo dei tecnici Mercedes : Antonelli ha potuto terminare le libere pomeridiane collocandosi in seconda posizione in una giornata dominata dalle Frecce d’Argento , capitanate da un George Russell velocissimo. Merito di una vettura performante a tutto tondo e con un evidente vantaggio nella gestione della batteria, tale da generare distacchi siderali: solo Max Verstappen ha chiuso a meno di un secondo dall’inglese.

Ferrari a Baku: Leclerc e Hamilton fuori dal podio nelle prove

Quarto e quinto Charles Leclerc e Lewis Hamilton, in una giornata in cui la Ferrari non si è messa in evidenza. La buona notizia per il monegasco è che la power unit dell’incidente di Monza ha funzionato, tuttavia non è chiaro se Leclerc dovrà smarcare un’altra unità andando in penalità (e Baku sarebbe l’occasione giusta per farlo). Non lo ha chiarito nemmeno Fred Vasseur: «Abbiamo le idee chiare in merito ma me le tengo per me - ha spiegato ieri il team principal -. Siamo stati molto altalenanti da un giro all’altro nel pomeriggio, credo sia piuttosto difficile trovare la posizione giusta, la scia migliore».

Verstappen e McLaren insidiano Ferrari: Mercedes davanti a tutti

Le Rosse sono state precedute da un Verstappen finalmente soddisfatto, mentre Lando Norris non ha ancora “esplorato” i benefici degli aggiornamenti della McLaren, che ieri hanno denunciato difetti di gioventù come la fragilità del fondo. Il passo degli ultimi due campioni del mondo è stato promettente, un potenziale guaio per Leclerc e Hamilton, mentre davanti Russell e Antonelli sembrano appartenere a un’altra galassia. A meno che l’affidabilità della Mercedes non torni a essere un tema...