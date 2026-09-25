Verstappen leader nelle terze libere al Gp di Azerbaigian, Hamilton davanti ad Antonelli

L'olandese della RedBull firma il miglior crono in 1'43"922. Seconda la Mercedes del britannico George Russell
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Pubblicato il 25.09.2026, 12:09

1 min

Gran Premio di AzerbaijanferrariFormula 1

Lampo di Max Verstappen nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. L'olandese della RedBull, quattro volte campione del mondo, conferma le buone impressioni del giovedì e firma il miglior crono in 1'43"922 davanti alla Mercedes del britannico George Russell (+0"099). Terzo tempo, invece, per il britannico Lewis Hamilton (Ferrari), che compie un grande passo in avanti rispetto a quanto visto ieri, chiudendo a +0"111 dal primo posto.

Kimi in quarta posizione

Il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), si accontenta della quarta posizione, a +0"351 dal compagno di squadra e davanti all'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+0"662). Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris sono rispettivamente settima e ottava alle spalle di un ottimo Pierre Gasly (Alpine). Alle 14 partirÃ la caccia alla pole position nelle qualifiche sul tracciato di Baku.

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