Verstappen leader nelle terze libere al Gp di Azerbaigian, Hamilton davanti ad Antonelli

Kimi in quarta posizione

Il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), si accontenta della quarta posizione, a +0"351 dal compagno di squadra e davanti all'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+0"662). Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris sono rispettivamente settima e ottava alle spalle di un ottimo Pierre Gasly (Alpine). Alle 14 partirÃ la caccia alla pole position nelle qualifiche sul tracciato di Baku.