13:37

Giro 17 - Antonelli è decimo!

L'italiano è ora in zona punti.

13:32

Giro 15 - Antonelli a 1.3 dalla top 10

Continua la rimonta dell'italiano che piomba su Bearman in decima posizione.

13:27

Giro 12 - Russell leader indiscusso

Il britannico della Mercedes continua a dettare legge a Baku: ora sono sei i decimi su Piastri.

13:22

Giro 9 - Piastri perde terreno. Antonelli risale

L'australiano soffre nel posteriore e Verstappen incombe sul secondo posto. Nel mentre, Antonelli ha raggiunto la tredicesima posizione.

13:21

Ritirata la bandiera gialla. Stroll si ritira

Si torna in normale regime di gara. Nel mentre Stroll ha abbandonato la corsa.

13:20

Bandiera gialla

Problemi per Stroll.

13:17

Giro 7 - Leclerc in affanno

Il monegasco deve difendersi anche dall'assalto di Norris che prova a soffiargli il quinto posto. Verstappen (lasciato passare dal compagno Hadjar) invece mette nel mirino il secondo posto di Piastri.

13:13

Giro 5 - Verstappen passa Leclerc

Il monegasco ora è quarto. Antonelli nel mentre è salito in quindicesima posizione.

13:08

Giro 2 - Russell resta al comando

Russell tiene la leadership, Leclerc si difende. Verstappen supera Hamilton che perde dunque la sesta posizione.

13:05

Piastri subito all'attacco

L'australiano della McLaren indovina un'ottima partenza e si lancia subito all'attacco di Leclerc.

13:04

Partiti!

È iniziato il Gp di Azerbaigian!

13:01

Giro di formazione!

Manca poco all'inizio della gara!

12:52

Vasseur: "Qui tutto può succedere"

Così il team principal della Ferrari prima della partenza: "Non siamo certi che la partenza con media o soft possa fare la differenza, ma qui a Baku tutto può accadere... "

12:45

Antonelli: "Errore inutile"

Questo l’amaro commento del pilota italiano: "Sono molto arrabbiato. E’ stato un errore abbastanza inutile, subito in quel modo. Un errore che si poteva evitare molto facilmente. E' un peccato finire la qualifica così subito, ma proveremo a rifarci domani. Sono molto arrabbiato. E’ stato un errore abbastanza inutile, subito in quel modo. Un errore che si poteva evitare molto facilmente. E' un peccato finire la qualifica così subito, ma proveremo a rifarci domani. Vedremo cosa fare con la power unit, ma domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. La macchina è davvero molto veloce. Credo che provare a vincere sarà molto difficile, Russell sta andando forte. Cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso".

12:35

Gp Baku: tutte le info

Giri : 51

: 51 Curve : 20

: 20 Lunghezza : 6.003 m

: 6.003 m Velocità di punta: 340 km/h ca

12:30

Vasseur: "Team all’angolo"

Questo il commento del team principale della Ferrari, interessato dai rumor sul futuro alla guida della Rossa nonché dalle dichiarazioni dell’ex Red Bull Horner: "È stata una sessione complicata per tutti, rispetto a ieri la temperatura è calata enormemente. I primi tre team hanno fatto una strategia diversa: Russell tre giri consecutivi, noi due e la McLaren uno più uno. Sapevamo che sarebbe stato un po’ al limite, però probabilmente gli altri hanno scelto meglio di noi. Russell favorito? Se guardiamo le qualifiche sicuramente, ma in ogni caso lotteremo e spingeremo fino alla fine. La gara è sempre un po’ diversa, anche se è vero che lui è sembrato imbattibile. Il mio futuro? È difficile non solo per me, ma per tutti i membri del team. La settimana scorsa abbiamo dovuto leggere che qualcuno sarà licenziato e questo, onestamente, mette il team in un angolo. La F1 è una sfida enorme, siamo quattro team che combattono per un centesimo. La mancanza di serenità non aiuta il team, ma è così: noi dobbiamo semplicemente continuare a lavorare".

12:20

Hamilton: "Ancora una brutta qualifica"

Così il 7 volte campione del mondo, uscito da una deludente qualifica: "Si è trattata di una qualifica piuttosto brutta, ancora una volta. E non perché non ci abbiamo provato. La Q1 e la Q2 è stata piuttosto ok o almeno, la Q1 è stata decente, in Q2 abbiamo faticato di più. Quando siamo arrivati in Q3 hanno cambiato i piani. Invece di fare due run hanno deciso di farne uno. Il tutto senza prevedere che sarei uscito senza nessuno davanti a me. Ero 25 secondi dietro una potenziale scia. Insomma, la tempesta perfetta. Non potevamo competere con la Mercedes, sono semplicemente molto più veloci di noi sul rettilineo. Hanno fatto un grande lavoro. Per domani sarà dura superare i motorizzati Mercedes, ma darò tutto".

12:10

Leclerc: "Otto decimi sono tanti"

Queste le parole del monegasco al termine delle qualifiche, che hanno visto il monegasco conquistare la 2ª casella di Baku, soffrendo tuttavia l’ampio divario con la Mercedes di Russell: "Abbiamo massimizzato, purtroppo perché con otto decimi di distacco sarebbe meglio poter dire di aver commesso degli errori, invece entrambi i giri erano buoni. Non ho avuto la confidenza necessaria per prendermi più margine con i muri, abbiamo avuto tanti problemi con la guidabilità e quei cinque-dieci centimetri che lasci dai muretti, li paghi tanto su una pista così. Abbiamo fatto fatica. Siamo stati dietro per tutto il weekend e, dopo una giornata di prove libere difficile, ci aspettavamo di essere così lontani era la posizione che ci aspettavamo, ma il divario da Russell è molto più ampio di quanto pensassimo. Non so da dove vengano quegli otto decimi. Anche il secondo settore è stato buono, ma pure lì c’è stato un divario rispetto a lui. La velocità in rettilineo non è il nostro punto di forza, ma abbiamo dimostrato un buon passo gara nelle FP1. Spero che sia così anche domani. Sognare non costa nulla, ma non penso troppo al risultato. Mi sento ottimista, però loro hanno tanto margine e bisognerà avvicinarsi molto".

12:05

Il meteo a Baku

Condizioni meteo ideali per la gara: clima soleggiato, massima di 26°C e vento da nord in diminuizione a 16 mph.

12:00

Dieci anni di Baku

Si è corso nel 2016 il primo Gran Premio azero. Questi tutti i piloti che si sono aggiudicati il podio di Baku:

2016 (Gp d’Europa) - Nico Rosberg (Mercedes)

(Mercedes) 2017 - Daniel Ricciardo (Red Bull)

(Red Bull) 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

(Mercedes) 2019 - Valtteri Bottas (Mercedes)

(Mercedes) 2020 - Non disputato

2021 - Sergio Pérez (Red Bull)

(Red Bull) 2022 - Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) 2023 - Sergio Pérez (Red Bull)

(Red Bull) 2024 - Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) 2025 - Max Verstappen (Red Bull)

11:45

Il primato di Leclerc

Appartiene a Leclerc il miglior tempo del circuito cittadino di Baku, dove il 28 aprile 2019 affermato il cronometro a 1'43”009.

11:30

La classifica dopo Madrid

11:25

Qualifiche Baku: le penalità

Queste le penalità comminate durante le qualifiche del Gp di Baku:

Sainz - 5 posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialla.

- 5 posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialla. Perez - 3 posizioni per avere ostacolato Piastri .

- 3 posizioni per avere ostacolato . Alonso e Stroll - 45 posizioni per avere sostituito componenti della power unit.

11:10

Perché si corre di sabato

Appuntamento insolito per la Formula 1, che corre di sabato il suo 15º Gran Premio stagionale. Le ragioni rimandano alla ricorrenza nazionale del Remembrance Day, il giorno dedicato alla memoria dei militari azeri caduti nel conflitto del Nagorno-Karabakh osservato ogni 27 settembre e che nel 2026 cade di domenica, rendendo così necessario anticipare la gara a sabato 26.

11:00

Gp Baku: la griglia di partenza

1ª fila

Russell - Mercedes (1:42.526)

Leclerc - Ferrari (1:43.363)

2ª fila

Piastri - McLaren (1:43.364)

Hadjar - Red Bull (1:43.500)

3ª fila

Norris - McLaren (1:43.672)

Hamilton - Ferrari (1:43.858)

4ª fila

Gasly - Alpine (1:44.047)

Verstappen - Red Bull (1:44.081)

5ª fila

Colapinto - Alpine (1:44.963)

Bearman - Haas (1:44.775)

6ª fila

Lawson - Racing Bulls (1:44.860)

Albon - Williams (1:45.001)

7ª fila

Ocon - Haas (1:45.016)

Sainz - Williams (1:44.566)

8ª fila

Lindblad - Racing Bulls (1:45.106)

Antonelli - Mercedes (s.t.)

9ª fila

Bortoleto - Audi (1:45.799)

Hülkenberg - Audi (1:45.920)

10ª fila

Bottas - Cadillac (1:48.290)

Perez - Cadillac (1:46.658)

11ª fila

Alonso - Aston Martin (1:46.593)

Stroll - Aston Martin (1:47.337)

Circuito di Baku, Baku, Azerbaigian.