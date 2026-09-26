Leclerc-Hamilton, delusione Ferrari: "Poco da fare per difendersi", "Non andrà meglio nei prossimi GP"

"È fantastico tornare sul gradino più alto del podio, ringrazio il mio team che crede in me anche nei momenti difficili. La prima parte di gara è sembrata un po' una gita di piacere, ma quando mi sono trovato Verstappen dietro sapevo che non sarebbe stata semplice. Mi ha quasi ripreso al traguardo, sarebbe stato un peccato se avessi perso. Nel complesso, però, è stato un weekend incredibile". Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, in seguito al trionfo nel Gran Premio di Azerbaigian 2026 di Formula 1. "Sto adottando un nuovo stile di guida, dopo la pausa mi sento sempre più forte di gara in gara. Sto tornando il vero me stesso", ha spiegato il britannico, alla sua ottava vittoria in carriera. Sulla lotta per il titolo con Andrea Kimi Antonelli, che ora dista 66 punti: "Voglio vincere ogni gara, posso avere solo questa strategia. Il mio compagno di squadra sta facendo una stagione fantastica senza errori. Stiamo arrivando al momento decisivo, devo concentrarmi solo su me stesso", ha sottolineato Russell.