"Puntate il dito altrove", "È assurdo": Hamilton e Leclerc tuonano sulle voci Ferrari

Il messaggio di Hamilton

"Penso sia stata giusto confermare la fiducia a Vasseur - ha detto Lewis - Le fonti esterne sembrano sempre molto negative, cercano di abbatterci, ma non ci stanno riuscendo. Fred è la persona giusta per essere il nostro leader. Ci sono tante persone che devono unire le nostre forze, se vogliono puntare il dito che lo puntino altrove". Poi ha aggiunto: "Il progetto coinvolge tantissime persone. Vasseur non andrà da nessuna parte e siamo tutti con lui, credo nella direzione che abbiamo preso. Altri team commettono errori e non se ne parla, Ferrari commette errori e se ne parla molto di più". Hamilton ha precisato: "Siamo secondi nel Campionato Costruttori, un enorme passo avanti rispetto all’anno scorso, e questo nonostante un deficit di potenza che si aggira mediamente sui quattro decimi a ogni Gran Premio. A volte il divario arriva a sei decimi, eppure abbiamo offerto prestazioni davvero valide. Ciò dimostra l’ottimo lavoro svolto dalle persone in fabbrica". Infine: “Credo che tutto questo negativismo finisca per sminuire tali risultati. Certo, non siamo ancora dove vorremmo essere, ma non si passa dall’esperienza dell’anno scorso direttamente al primo posto. È un percorso graduale: quest’anno abbiamo gettato basi solide su cui dobbiamo continuare a costruire. Non siamo ancora perfetti, ma credo davvero che possiamo arrivarci”.

Le parole di Leclerc

Questo invece il pensiero di Charles Leclerc sul momento: "Ho sempre detto quanto io abbia fiducia in Fred e quanto lui sia importante per il team. Abbiamo un rapporto molto speciale, ma al di là di questo credo che sia estremamente competente in ciò che fa. Penso che sia stato preziosissimo finora e che lo sarà altrettanto negli anni a venire. La nota ufficiale della Ferrari? Credo che all’interno della squadra non ci siano mai stati dubbi sul fatto che avesse tutto il nostro sostegno ma volte è necessario chiarirlo anche al mondo esterno. Vorrei solo che ci fossero meno voci assurde in circolazione“. “Per definizione si finisce per non dedicare tempo alle cose davvero importanti – ha proseguito Leclerc – in fabbrica abbiamo bisogno che tutto e tutti spingano nella stessa direzione. Se circolano voci di questo tipo, si finisce per dedicare più tempo a parlarne, il che non è piacevole. Fred, così come tutti noi della squadra, ci spingiamo al limite e trovo un po’ irrispettoso vedere così tante voci, accettare le critiche fa parte del nostro lavoro, ma quando si diffondono continuamente notizie del genere credo che a un certo punto venga a mancare il rispetto”.