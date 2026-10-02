F1, Verstappen il più veloce a Sepang nelle prove libere: Leclerc quarto, Hamilton sesto

KUALA LUMPUR (MALESIA) - È di Max Verstappen il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain , sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 in scena lungo il circuito di Sepang , in Malesia .

Russell alle spalle di Verstappen: solo quinto Antonelli

L'olandese della Red Bull ferma il cronometro sul tempo di 1'37"520 e "stacca" di 0"383 la Mercedes di George Russell, secondo. Terzo Isack Hadjar (Red Bull) a 0"783, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto a 0"847. Quinto e sesto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), leader della classifica piloti, e Lewis Hamilton (Ferrari), a oltre un secondo da Verstappen ma senza aver utilizzato la gomma rossa.