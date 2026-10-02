F1, Verstappen il più veloce a Sepang nelle prove libere: Leclerc quarto, Hamilton sesto
KUALA LUMPUR (MALESIA) - È di Max Verstappen il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 in scena lungo il circuito di Sepang, in Malesia.
Russell alle spalle di Verstappen: solo quinto Antonelli
L'olandese della Red Bull ferma il cronometro sul tempo di 1'37"520 e "stacca" di 0"383 la Mercedes di George Russell, secondo. Terzo Isack Hadjar (Red Bull) a 0"783, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto a 0"847. Quinto e sesto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), leader della classifica piloti, e Lewis Hamilton (Ferrari), a oltre un secondo da Verstappen ma senza aver utilizzato la gomma rossa.
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