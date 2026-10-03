Max Verstappen si prende la pole di Sepang nonché la prima della stagione. Il pilota Red Bull si accomoda sulla prima casella del circuito malese - dove quest'anno si è trasferito il Gp del Bahrein a causa delle tensioni in Medio Oriente - precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e il compagno di scuderia Isack Hadjar, che dovrà però arretrare di 5 posizioni a causa della penalità inflitta per il cambio della componente termica, cedendo così il posto a Kimi Antonelli che precede a sua volta Charles Leclerc. Il 7 volte campione del mondo torna così in prima fila dopo le qualifiche del Montmeló dove ha poi centrato il suo primo trionfo con la Rossa. Queste le sue parole: "È bellissimo, non mi ricordo un pubblico così numeroso qui in Malesia e sono contento dell'accoglienza. Fa caldissimo qui ma questo rende la sfida enorme, per le gomme, per le vetture, per i meccanici e per tutti. Sono grato al team, abbiamo fatto tantissimi cambiamenti lungo le varie sessioni perché la macchina scivolava, l'ultimo prima delle qualifiche l'abbiamo azzeccato, riducendo il divario da Verstappen. Domani sarà una sfida del tutto diversa nel far durare le gomme, sarà importante avere un bel bilanciamento". Così invece Frederic Vasseur: "È una buona qualifica, senza dubbio - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Max Verstappen stava volando dall'inizio del weekend, quindi era difficile per noi. Nel complesso abbiamo fatto due buoni giri. Charles Leclerc era un po' sulla difensiva dopo l'errore che aveva fatto nel giro precedente. In gara conterà molto il degrado e come andremo domani sarà più decisivo della posizione in qualifica, però preferisco comunque partire dalle prime file. Sappiamo tutti che il degrado sarà alto ed è piuttosto difficile leggere le gomme e il degrado su uno stint più lungo - aggiunge -. Bruciare un set di medie è stata la nostra scelta”. Quanto alle parole di Leclerc e Hamilton, che lo hanno difeso a inizio weekend: “Non sono solo loro due o io che difendo loro. Credo che si debba smettere con tutti i pettegolezzi. Noi stiamo lavorando come team nei momenti positivi e negativi. Oggi tutto il team ha ottenuto un buon risultato, e siamo un team anche nei momenti negativie". Infine, Verstappen: "Prima pole dell'anno? È fantastico, ci abbiamo provato per tanti Gp e finalmente ci siamo riusciti. Sono molto contento per oggi, sicuramente proverò a vincere domani: quando parti davanti l'obiettivo è quello". Il Gp (malese) del Bahrein è in programa alle ore 9 italiane di domenica 4 ottobre.