Partenza disastrosa della Ferrari, che dopo la pioggia torrenziale equipaggia inspiegabilmente la gomma rossa su entrambe le monoposto. Leclerc tocca un'Audi e rientra subito ai box, così anche Hamilton che getta al vento la seconda posizione per poi risalire tra i primi 5. Grandissima partenza invece di Antonelli che approfitta del pattinamento di Verstappen . Il tutto dopo il caos che tra diluvio e problemi al software ha ritardato di oltre 90 minuti l'inizio della gara. Benvenuti alla diretta del Gp del Bahrein in Malesia!

11:25

Giro 26/55 - Hamilton indemoniato

Hamilton d'orgolio prova a rimediare al disastro d'inizio gara della Ferrari. Vola la Rossa del 7 volte campione del mondo.

11:24

Pioggia a 10 km dal circuito

Altri rovesci incombono sulla pista.

11:23

Giro 25/55 - Antonelli va lungo!

Antonelli va lungo e si scontra con un paletto. L'italiano chiede al team di controllare le condizioni dell'ala.

11:18

Giro 22/55 - Antonelli 2º, Hamilton 5º

Antonelli passa Russell e va in 2ª posizione! Hamilton risale nel mentre al 5º posto.

11:16

Duello Mercedes!

Antonelli col fiato sul collo di Russell. Vola l'azzurro con la testa al mondiale e un sogno che dopo tanto, tantissimo tempo fa emozionare ancora l'Italia della F1.

11:15

Giro 20/55 - Hamilton 7º

Risale la Ferrari di Hamilton che guadagna la 7ª posizione: 12º Leclerc.

11:11

Giro 18/55 - La top 10

Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Antonelli (Mercedes) Hadjar (Red Bull) Lawson (Racing Bulls) Ocon (Haas) Lindblad (Racing Bulls) Piastri (McLaren) Hamilton (Ferrari) Hulkenberg (Audi)

11:07

Disperazione in Ferrari

Desolante la classifica della Ferrari, che dalla 2ª posizione di Hamilton e dalla 4ª di Leclerc riporta ora l'11º posto del britannico e la 14ª del monegasco. Il tutto per l'inspiegabile scelta di montare la rossa su entrambe le monoposto dopo il diluvio che ha preceduto l'inizio della gara.

11:02

Russell passa Antonelli!

Verstappen torna al comando davanti Russell e Antonelli. Gran Premio spettacolare in Malesia!

11:01

Si riparte!

Si riparte dopo la Safety! Ricomincia lo spettacolo a Sepang.

11:01

Giro 12/55 - La top 10

Antonelli (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Hadjar (Red Bull) Lawson (Racing Bulls) Ocon (Haas) Lindblad (Racing Bulls) Sainz (Williams) Bortoleto (Audi) Piastri (McLaren)

10:58

Giro 11/55 - Safety Car

Regime di Safety Car a Sepang dopo l'uscita di Bottas.

10:55

Cambio gomme

Mercedes con la gialla, Verstappen con la rossa. In tantissimi sono rientrati in pit-lane per il cambio gomme, incluso Leclerc.

10:54

Giro 10/55 - Dentro Mercedes e Verstappen

Rientrano Antonelli, Russell e Verstappen per il cambio gomme.

10:52

Che spettacolo Antonelli e Verstappen!

Duello spettacolare tra Antonelli e Verstappen, in lotta per il 1º posto.

10:49

Giro 8/55

Antonelli guida il gruppo davanti Verstappen e Russell. Quanto alle Ferrari, Hamilton 18º, Leclerc 19º...

10:45

Hamilton ai box

Rientra anche la Ferrari di Hamilton.

10:43

Distastro Ferrari: Leclerc ai box

Contatto fra Leclerc e un'Audi. Il monegasco rientra ai box.

10:41

Caos alla partenza!

Pattina Verstappen mentre la Mercedes di Antonelli indovina una grandissima partenza! In fondo alla top 10 le due Ferrari, entrambe con la gomma rossa...

10:40

Partiti!

Inizia il Gp del Bahrein!

10:39

Rientra Piastri!

Rientra anche Piastri, che partirà dal fondo con l'intermedia. Resta fuori Norris.

10:37

Bandiera gialla

Marshal in pista. Nel mentre Perez rientra ai box per cambia la slick sacrificando la propria posizione.

10:36

Giro 1/55 con Safety Car

Monoposto in pista in regime di Safety Car. Va subito lungo Gasly che monta la gomma rossa.

10:34

Gomme rosse per Hamilton e Leclerc

Le due Ferrari montano gomme rosse, Verstappen in pista con l'intermedia.

10:27

Tolto un giro al Gp

Il Gran Premio si correrà in 55 giri e non nei 56 originariamente previsti.

10:24

Partenza ore 10.33

Partenza posticipata alle 16.33 locali, ore 10.33 italiane. Ritardato dunque di ulteriori 10 minuti l'inizio del Gp.

10:23

Pista asciutta

In attesa di conoscere il nuovo orario di inizio gara, che sarà annunciato dopo le verifiche della Fia sul ripristino dei software, la pista di Sepang si è asciugata ed è pertanto molto probabile il ricorso alla gomma slick.

10:21

Leclerc: "Lewis ha fatto un super giro"

Queste le parole di Leclerc al termine delle qualifiche di sabato: "Preferisco le vetture più puntate, ma il degrado sul posteriore, dal secondo settore in poi, mi portava a fare tanta fatica. Ho pagato il prezzo di questa scelta, ma è anche vero che Lewis ha fatto un super giro e non penso che ci fosse molto di più rispetto a quello che ha fatto lui. Dal mio lato, ho lasciato un po' con il setup, essendo stato un po' troppo aggressivo. Ma su una pista come questa il momento decisivo è la gara. Su questo abbiamo fatto delle scelte diverse rispetto agli altri, ma non troppo distanti da quelle di Max, e sono fiducioso delle nostre scelte. Solo il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o no".

10:12

Cessa la pioggia

Migliorano le condizioni meteo sul circuito, dove ha smesso di piovere. Si resta in attesa di conoscere l'orario di inizio gara.

10:02

Caos a Sepang: cosa è successo

Ecco cosa è successo durante il giro di formazione del Gp del Bahrein in Malesia.

9:58

Posizioni inalterate

Si ripartirà dalle posizioni decise nelle qualifiche: dunque Hamilton alle spalle di Verstappen e Antonelli e Leclerc in seconda fila. Si attende di conoscere ora il nuovo orario di inizio gara.

9:56

Bandiera rossa

Dopo il caos software che ha riguardato i motori Ferrrari e le due Red Bull, le monoposto sono rientrare in pit-lane.

9:47

Si fermano Hamilton e i motori Ferrari!

Dopo essersi fermato, Hamilton ha ricevuto istruzioni per riavviare la vettura ed è ripartito. Si attende ora di capire se il britannico possa riprendere la posizione in griglia. Stesso problema di reset lo hanno accusato anche le altre monoposto motorizzate Ferrari, tra cui una Haas e un a Cadillac, poi ripartite. Anche Leclerc e le Red Bull di Verstappen e Hadjar hanno segnalato lo stesso problema, che sembrerebbe riguardare il software, andato in stallo a causa della velocità lenta tenuta sulla pista bagnata.

9:42

Problemi per Hamilton!

La Rossa di Hamilton ha accusato problemi all'acceleratore a pochi minuti dal via. Anche Verstappen ha segnalato problemi sulla Red Bull.

9:41

Via al giro di formazione!

Manca poco alla partenza. Gomme intermedie per le monoposto che alzano grossi volumi d'acqua al loro passaggio in pista.

9:35

Antonelli sulle orme di Fisichella

Antonelli punterà a riportare il tricolore sul primo gradino del podio della Malesia, dove il solo italiano iridato è Fisichella, campione nel 2006 con la Renault.

9:31

Semafori verdi alle 9.40!

La gara avrà inizio alle ore 9.40 italiane, ore 15.40 locali. Manca poco all'inizio del Gp!

9:30

L'attesa sotto il diluvio

9:25

Vasseur: "Basta con i pettegolezzi"

Queste il commento di Vasseur sull’esito delle qualifiche: “È una buona qualifica, senza dubbio - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Max Verstappen stava volando dall'inizio del weekend, quindi era difficile per noi. Nel complesso abbiamo fatto due buoni giri. Charles Leclerc era un po' sulla difensiva dopo l'errore che aveva fatto nel giro precedente. In gara conterà molto il degrado e come andremo domani sarà più decisivo della posizione in qualifica, però preferisco comunque partire dalle prime file. Sappiamo tutti che il degrado sarà alto ed è piuttosto difficile leggere le gomme e il degrado su uno stint più lungo. Bruciare un set di medie è stata la nostra scelta”. E ancora, sulle indiscrezioni che hanno riguardato il proprio futuro a Maranello e le critiche al team: “Non sono solo i piloti che mi difendono o io che difendo loro. Credo che si debba smettere con tutti i pettegolezzi. Noi stiamo lavorando come team nei momenti positivi e negativi. Oggi tutto il team ha ottenuto un buon risultato, e siamo un team anche nei momenti negative".

9:22

Una scopa volante segna il giro più veloce...

La pioggia mette di buon umore i commissari di pista, che ritrovano comunque un po' di sollievo dalle altissime temperature.

9:20

Hamilton: "Una l’abbiamo azzeccata"

Così Hamilton dopo le qualifiche: È bellissimo, non mi ricordo un pubblico così numeroso qui in Malesia e sono contento dell'accoglienza. Fa caldissimo qui ma questo rende la sfida enorme, per le gomme, per le vetture, per i meccanici e per tutti. Sono grato al team, abbiamo fatto tantissimi cambiamenti lungo le varie sessioni perché la macchina scivolava, l'ultimo prima delle qualifiche l'abbiamo azzeccato, riducendo il divario da Verstappen. Domani sarà una sfida del tutto diversa nel far durare le gomme, sarà importante avere un bel bilanciamento".

9:18

Prime schiarite

Scorci di cielo azzurro su Sepang, dove sembrano gradualmente migliorare le condizioni meteo. Ancora nessuna comunicazione ufficiale sull'orario della partenza.

9:09

Fia: "Condizioni non idonee"

La Federazione fa sapere che "l'intensità della pioggia è rimasta costante negli ultimi 10 minuti e non sono previsti miglioramenti per i prossimi 5-10 minuti. A breve entrerà in pista la vettura medica per valutare le condizioni del tracciato".

9:00

I trionfi di Hamilton e Verstappen a Sepang

Con 5 trionfi, Hamilton è il pilota più vincente nella storia del Gran Premio del Bahrein. Tuttavia, va ricordato come il Gp si disputi oggi a Sepang, ovvero a 6 mila chilometri di distanza dal circuito di Sakhir. La F1 torna inoltre in Malesia dopo 9 anni l’ultimo Gp locale, vinto proprio da Verstappen. Sul circuito di Sepang invece, il britannico ha trionfato in un sola occasione nel 2024.

8:53

Partenza posticipata

Ritardata causa pioggia la partenza del Gp. Si attende ora la comunicazione ufficiale del nuovo orario di inizio gara.

8:45

Diluvia a Sepang

Pioggia torrenziale sul circuito a 15 minuti dall'inizio della gara.

8:45

I trionfi di Hamilton e Verstappen a Sepang

Con 5 trionfi, Hamilton è il pilota più vincente nella storia del Gran Premio del Bahrein. Tuttavia, va ricordato come il Gp si disputi oggi a Sepang, ovvero a 6 mila chilometri di distanza dal circuito di Sakhir. La F1 torna inoltre in Malesia dopo 9 anni l’ultimo Gp locale, vinto proprio da Verstappen. Sul circuito di Sepang invece, il britannico ha trionfato in un sola occasione nel 2024.

8:40

La penalità di Hdjar e il vantaggio di Antonelli e Leclerc

Penalizzato di 5 posizioni a causa della sostituzione delle componenti termiche (Ice), Hadjar ha dovuto cedere il 3º posto conquistato nelle qualifiche, avvantaggiando così Antonelli e Leclerc, che partiranno rispettivamente in 3ª e 4ª posizione.

8:30

La classifica post Baku

8:23

Piove a Sepang!

Primi rovesci sul circuito malese dove cambiano dunque le condizioni di gara. Le altissime temperature superiori ai 40 C° lasciano bagnate solamente le curve 1 e 2.

8:18

Antonelli: "Oggi ho una grande chance"

Così Antonelli prima del via: "Diciamo che mi sono messo un po' alla prova e va bene così. Non ero contento alla fine ieri per come era andata la sessione, un altro errore in qualifica mi ha complicato un po' la vita ma ne sono uscito abbastanza bene. Si poteva andare meglio, ma oggi è la grande chance per fare risultato. Sarà sicuramente una gara complicata, più che altro per la gestione. Fisicamente mi sono preparato il più possibile, ma sarà di più la gestione della gomma e cercare di capire quale sia la più giusta da usare. Bisogna capire che tipo di strategie adotteranno, se ci saranno 2 o 3 stop. Mai dire mai, cercheremo di fare il nostro meglio".

8:15

Il circuito di Sepang

Lunghezza : 5.543 km

: 5.543 km Curve : 15

: 15 Giri: 56

8:05

Perché il Gp del Bahrein si corre in Malesia

Il Gp del Bahrein si corre oggi a oltre 6 mila chilometri di distanza dal circuito di Sakhir a causa delle tensioni in Medio Oriente.

8:00

Gp Bahrein: la griglia di partenza

1ª fila

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lewis Hamilton (Ferrari)

2ª fila

3 - Kimi Antonelli (Mercedes)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila

5 - Lando Norris (McLaren)

6 - Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila

7 - George Russell (Mercedes)

8 - Isack Hadjar (Red Bull)*

5ª fila

9 - Pierre Gasly (Alpine)

10 - Gabriel Bortoleto (Audi)

6ª fila

11 - Liam Lawson (Racing Bulls)

12 - Fernando Alonso (Aston Martin)

7ª fila

13 - Carlos Sainz (Williams)

14 - Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila

15 - Nico Hulkenberg (Audi)

16 - Oliver Bearman (Haas)

9ª fila

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Alexander Albon (Williams)

10ª fila

19 - Valtteri Bottas (Cadillac)

20 - Sergio Perez (Cadillac)

11ª fila

21 - Franco Colapinto (Alpine)**

22 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)***

*Penalizzato di 5 posizioni

**Penalizzato di 15 posizioni

***Penalizzato con partenza dal fondo

Sepang International Circuit, Sepang, Malesia.