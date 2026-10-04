Caos F1, problema per Hamilton e i motorizzati Ferrari: cosa è successo

Caos totale a Sepang : dopo la partenza ritardata a causa della pioggia battente sul circuito, ci sono stati altri problemi . Cosa è successo ? Durante il giro di formazione alcune monoposto hanno avuto problemi all'acceleratore. Il primo a segnalare è stato Verstappen , poi è toccato a Lewis Hamilton che si è addirittura fermato ed è ripartito solo dopo aver ricevuto indicazioni per fare un reset.

Software in tilt

Stesso problema anche per una Haas e una Cadillac, motorizzate Ferrari, anche loro sono state costrette a fermarsi, spegnere la macchina e riaccenderle. Da quanto è trapelato si è trattato di un problema al software che è andato in tilt a causa della velocità troppo bassa che non ha permesso di far salire i giri del motore.

Le monoposte sono rientrate tutte in pit-lane perché a quanto pare il 'giallo software' vede coinvolte anche altre vetture. Nel frattempo la Federazione starebbe verificando che i problemi di software accaduti non si ripresentino durante la gara anche per una questione di sicurezza.