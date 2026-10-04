Caos F1, problema per Hamilton e i motorizzati Ferrari: cosa è successo

Durante il giro di formazione il campione della Rossa e altri piloti, tra cui Verstappen, hanno segnalato un'anomalia e sono stati costretti a fermarsi: la spiegazione
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Pubblicato il 04.10.2026, 09:58 (Aggiornato il 04.10.2026, 10:21)

2 min

Caos totale a Sepang: dopo la partenza ritardata a causa della pioggia battente sul circuito, ci sono stati altri problemi. Cosa è successo? Durante il giro di formazione alcune monoposto hanno avuto problemi all'acceleratore. Il primo a segnalare è stato Verstappen, poi è toccato a Lewis Hamilton che si è addirittura fermato ed è ripartito solo dopo aver ricevuto indicazioni per fare un reset. 

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Software in tilt

Stesso problema anche per una Haas e una Cadillac, motorizzate Ferrari, anche loro sono state costrette a fermarsi, spegnere la macchina e riaccenderle. Da quanto è trapelato si è trattato di un problema al software che è andato in tilt a causa della velocità troppo bassa che non ha permesso di far salire i giri del motore.

 

 

Le monoposte sono rientrate tutte in pit-lane perché a quanto pare il 'giallo software' vede coinvolte anche altre vetture. Nel frattempo la Federazione starebbe verificando che i problemi di software accaduti non si ripresentino durante la gara anche per una questione di sicurezza.

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