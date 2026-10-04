Problemi al software e macchine spente, la Fia svela cosa è successo: "Senza precedenti"

Una domenica surreale per la Formula 1 . A Sepang, sede del Gran Premio del Bahrain , la partenza è stata compromessa non solo dalla pioggia, ma da un problema al software che gestisce le nuove power unit. Una situazione che ha costretto la Fia a intervenire con un aggiornamento distribuito a tutte le vetture. Durante il giro di formazione, svolto dietro la Safety Car su pista bagnata, diverse monoposto hanno improvvisamente perso potenza. Max Verstappen ha rallentato segnalando via radio problemi con l'acceleratore, mentre Lewis Hamilton è stato addirittura costretto a fermare la sua Ferrari .

Il comunicato della Fia

Dopo la gara la Fia ha voluto chiarire la situazione con un comunicato: "Durante il giro di formazione che ha preceduto il Gran Premio del Bahrain in Malesia, una combinazione senza precedenti di bassi regimi del motore, scarsa aderenza, impostazioni di gestione dell'energia per condizioni di bagnato e la configurazione dei settori del circuito di Sepang ha causato un'involontaria perdita di potenza per diverse vetture.

Di conseguenza, il Dipartimento Tecnico della FIA ha rimosso il vincolo di limitazione dell'energia nei settori interessati tramite un aggiornamento software distribuito a tutti i concorrenti durante l'interruzione della gara causata dalla pioggia battente, consentendo ai team di apportare le modifiche necessarie alla Power Unit prima della partenza. Questo problema non era stato rilevato dalla FIA né dai team durante i test o durante i giri di avvicinamento alla griglia di partenza. La FIA, insieme ai team e ai produttori di Power Unit, effettuerà un'analisi completa del problema" si legge nella nota.