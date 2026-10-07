Verstappen, schiaffo alla Ferrari: “Io lì? Lottare per il quinto o sesto posto non ha senso”

"Voglio solo vincere". Max Verstappen, che di recente ha rinnovato per quattro stagioni con la Red Bull, lo ha ripetuto in una intervista ripresa da Sky Uk. Il quattro volte campione del mondo non sta affrontando una stagione facile ma nell'ultimo Gp del Bahrain ha ritrovato il sorriso con una speldnida vittoria. Il prolungamento con la scuderia austriaca è la conferma di voler tornare a prendersi tutto: "La Red Bull è una seconda famiglia per me, e la sfida della ricostruzione è ciò che mi motiva".

Schiaffo alla Ferrari

Verstappen ha commentato anche il possibile ritorno in F1 di Christian Horner, fino allo scorso anno team principal alla Red Bull: "Ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro. Certo, circolano molte voci e non so quanto ci sia di vero. Non voglio sembrare scortese, ma non è un problema o una preoccupazione che mi riguardi. Lui vuole tornare e, se si presenterà una buona opportunità, sono certo che lo farà, anche se non so dove ciò avverrà". Poi, alla domanda se abbia mai preso in considerazione il passaggio alla Ferrari, l'olandese ha risposto senza giri di parole: "Ho assolutamente molto rispetto per il marchio. Ma se questo significa impegnarsi per poi ritrovarsi a lottare per il quinto o sesto posto, che senso ha?"