Hamilton, carica Ferrari verso il Gp Singapore: “Qui per attaccare”. Leclerc ammette: “In Malesia..."

La Formula 1 è pronta a ripartire da Marina Bay per il Gran Premio di Singapore : nove anni dopo l'ultima volta, si tornerà a correre in Malesia, ma a tenere banco è ancora quanto successo qualche giorno fa a Sepang, in occasione del GP Bahrain. Le vetture, infatti, probabilmente anche a causa delle condizioni meteo, hanno riscontrato dei problemi al software. La Fia è tornata sull'argomento fornendo rassicurazioni in vista del futuro. "Le misure di controllo sono state rafforzate", ha annunciato oggi la Federazione internazionale. Alla vigilia del Gran Premio tanto atteso - con le prove libere e le qualifiche sprint in programma domani -, hanno parlato in conferenza stampa numerosi piloti. Su tutti Charles Leclerc e Lewis Hamilton , i quali hanno fatto il punto della situazione sulla Ferrari .

Ferrari, le parole di Leclerc ed Hamilton

"Siamo una squadra, la decisione sulla strategia adottata in Malesia è stata presa tutti insieme. Avremmo potuto fare delle scelte migliori, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Abbiamo fatto un meeting per analizzare la situazione. Sicuramente ci sono stati dei miglioramenti, ma solo il tempo ci dirà se questi errori non si ripeteranno più". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del Gran Premio di Singapore di Formula 1. "Siamo qui per attaccare e per fare delle buone qualifiche, perché saranno un aspetto chiave. Sarebbe grandioso partire con il piede giusto già domani per poter attaccare in qualifica. Dobbiamo aspettare e capire cosa riusciremo a fare". Queste invece le parole dell'altro pilota della Rossa, Lewis Hamilton.