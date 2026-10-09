Leclerc terzo, Hamilton e Antonelli indietro: Verstappen in pole per la Sprint di Singapore

Antonelli indietro

Il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli non decolla in questo venerdì e domani mattina scatterà dalla settima casella. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Sabato alle 11 via alla sprint race, alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di Singapore. “Siamo sempre tutti molto vicini qui a Singapore e a ogni giro dei sempre al limite. Sicuramente quando abbiamo montato le gomme soft e la macchina ha avuto più vita. Non mi aspettavo questo risultato, quindi sono contento di essere primo”. Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la pole position per la gara Sprint a Singapore. “Questa pista enfatizza ancora i nostri problemi – ha aggiunto – ma abbiamo cercato di aggirarli. Guidare qui è come stare in palestra, fa molto caldo e devi rinfrescarti il più possibile fra una sessione e l'altra”.

Leclerc: "Manca qualcosina"

Leclerc ha commentato: "Io ho guadagnato il tempo sul giro che dovevo guadagnare, gli altri avevano una strategia differente avendo fatto due giri di raffreddamento, noi solo uno. Questa non è una scusa. Sono tre o quattro gare che abbiamo perso qualcosa nella potenza nei confronti degli avversari, ma non siamo messi male anche se ci manca ancora qualcosina". "Finora è stato un weekend davvero in salita, stiamo ancora facendo fatica con questo nuovo pacchetto di aggiornamenti. Un peccato, ma cercheremo di trovare una soluzione per domani". Ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, al termine delle qualifiche sprint chiuse in settima posizione.