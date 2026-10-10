Hamilton-Leclerc, doppio podio Ferrari nella Sprint di Singapore! Russell a muro, disastro McLaren

SINGAPORE - Max Verstappen conquista la gara Sprint del GP di Singapore chiudendo davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una Sprint condizionata dal temporale abbattutosi su Marina Bay con la partenza posticipata e tanti, inevitabili, colpi di scena. A pagare il prezzo più alto è George Russell, passato inizialmente in testa ma poi finito clamorosamente a muro al secondo giro. Un'uscita di scena della quale approfitta il compagno di squadra, e leader del Mondiale, Kimi Antonelli che chiude addirittura quarto riuscendo all'ultima curva a scavalcare Piastri e Norris colpevoli di uno scontro tutto in salsa papaya.