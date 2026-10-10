Hamilton-Leclerc, doppio podio Ferrari nella Sprint di Singapore! Russell a muro, disastro McLaren
SINGAPORE - Max Verstappen conquista la gara Sprint del GP di Singapore chiudendo davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una Sprint condizionata dal temporale abbattutosi su Marina Bay con la partenza posticipata e tanti, inevitabili, colpi di scena. A pagare il prezzo più alto è George Russell, passato inizialmente in testa ma poi finito clamorosamente a muro al secondo giro. Un'uscita di scena della quale approfitta il compagno di squadra, e leader del Mondiale, Kimi Antonelli che chiude addirittura quarto riuscendo all'ultima curva a scavalcare Piastri e Norris colpevoli di uno scontro tutto in salsa papaya.
La gara Sprint: accade di tutto
Partenza pazzesca di Hamilton che si prende il terzo posto davanti al compagno di squadra, ma il vero colpo di scena arriva poco dopo con Russell che leader della corsa finisce a muro mettendo fine alla sua Sprint. L'ingresso della safety car congela nuovamente una gara già partita con ritardo per il temporale su Marina Bay, ma nel frattempo anche Perez, Stroll, Colapinto, Hadjar, Bottas e Bortoleto sono costretti al ritiro. La gara riparte con una segnalazione su Hamilton per una possibile infrazione con bandiera gialla. Nessuna investigazione per Lewis e un gran finale di gara che gli permette di prendersi un ottimo secondo posto. Per l'altra Rossa tanta sofferenza nel finale con Norris e Piastri pronti all'attacco, ma è incredibile il disastro McLaren con i due piloti che arrivano a contatto spalancando ad Antonelli la quarta posizione.
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