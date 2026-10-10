Verstappen, Leclerc, Hamilton: Gp Singapore, Pole e Ferrari

Max Verstappen conquista una strepitosa pole position anche per la gara lunga del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1 . Il quattro volte campione del mondo, fresco di successo nella sprint race, ferma il cronometro sull'1'31"373, centrando la sua 50esima pole in carriera. Le Ferrari non sono lontane, in particolar modo Charles Leclerc che è a soli 0"054 dall'olandese e lo affiancherà in prima fila; Lewis Hamilton , invece, chiude terzo con un ritardo di 0"123. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli (+0"189) che, dopo le difficoltà del venerdì, mostra un importante passo in avanti. Il compagno di squadra George Russell ottiene il sesto tempo, ma partirà in fondo alla griglia per il cambio di motore. Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri , rispettivamente quinta e settima, si prendono così la terza fila davanti a Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani l'appuntamento con la gara è alle 14.

Verstappen: "Speciale fare pole qui"

"E' andata bene, i margini sono molto ravvicinati. Sono davvero felice di essere in pole, lo volevo fortemente. La macchina è stata veloce e sono soddisfatto, anche se qualcosa poteva essere fatta meglio". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, in seguito alla pole position conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. "La nostra macchina funziona diversamente con questo nuovo regolamento, prima eravamo più forti in aree diverse. La tendenza, comunque, è positiva. È speciale fare la pole qui", ha evidenziato il quattro volte campione del mondo.

Leclerc: "Avremmo potuto fare un lavoro migliore con l'ala"

"Ho fatto il giro buono nel momento giusto, ma ho sofferto parecchio durante le qualifiche. In Q1 e in Q2 ho avuto qualche problema con il freno, nel Q3 è andata meglio. Penso che oggi ci fosse il potenziale per la pole, ma Max ha fatto meglio". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1, nelle quali ha sfiorato la pole di appena 0"054. "Ho cambiato qualcosa rispetto a ieri, ma non troppo. Forse avremmo potuto fare un lavoro migliore con l'ala", ha sottolineato il monegasco.