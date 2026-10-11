Verstappen domina a Singapore, Leclerc secondo: perché Antonelli può vincere il titolo ad Austin
Max Verstappen ci ha preso gusto e fa il bis. Dopo il successo di una settimana fa a Sepang, il pilota della Red Bull domina il Gp di Singapore precedendo sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc. Sul podio Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes vede sempre più vicino il titolo Mondiale. Nel prossimo week-end in calendario ad Austin (23-25 ottobre) l'italiano avrà il suo primo match point per laurearsi campione, complice la gara in salita del compagno di squadra Gorge Russell, il quale, partito 19°, è riuscito comunque a rimontare fino alla nona posizione. Sono 102 i punti di distacco tra i due piloti Mercedes.
Antonelli si prende di forza il podio, Hamilton crolla
A otto giri dalla fine Antonelli ha confezionato una magia: approfittando del tentativo di Lando Norris di superare Lewis Hamilton (il britannico della McLaren è andato lungo) ha così messo il muso della sua Mercedes davanti, poi ha scavalcato di forza lo stesso Hamilton e conquistando un inatteso terzo posto in chiusura di un fine settimana complesso. Quarti e quinti le McLaren del campione del mondo Lando Norris e di Oscar Piastri che hanno preceduto l'altra 'rossa' di Hamilton, crollato nel finale dopo essere stato a lungo terzo. Completano la top 10 Liam Lawson, Nico Hulkenberg, il già citato Russell e Isack Hadjar. Fuori Bortoleto, Colapinto, Stroll e Albon.
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