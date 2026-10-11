Verstappen domina a Singapore, Leclerc secondo: perché Antonelli può vincere il titolo ad Austin

Max Verstappen ci ha preso gusto e fa il bis. Dopo il successo di una settimana fa a Sepang , il pilota della Red Bull domina il Gp di Singapore precedendo sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc . Sul podio Kimi Antonelli , che con la sua Mercedes vede sempre più vicino il titolo Mondiale. Nel prossimo week-end in calendario ad Austin (23-25 ottobre) l'italiano avrà il suo primo match point per laurearsi campione, complice la gara in salita del compagno di squadra Gorge Russell , il quale, partito 19°, è riuscito comunque a rimontare fino alla nona posizione. Sono 102 i punti di distacco tra i due piloti Mercedes.

Antonelli si prende di forza il podio, Hamilton crolla

A otto giri dalla fine Antonelli ha confezionato una magia: approfittando del tentativo di Lando Norris di superare Lewis Hamilton (il britannico della McLaren è andato lungo) ha così messo il muso della sua Mercedes davanti, poi ha scavalcato di forza lo stesso Hamilton e conquistando un inatteso terzo posto in chiusura di un fine settimana complesso. Quarti e quinti le McLaren del campione del mondo Lando Norris e di Oscar Piastri che hanno preceduto l'altra 'rossa' di Hamilton, crollato nel finale dopo essere stato a lungo terzo. Completano la top 10 Liam Lawson, Nico Hulkenberg, il già citato Russell e Isack Hadjar. Fuori Bortoleto, Colapinto, Stroll e Albon.