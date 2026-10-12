- Il Gran Premio di– in onda dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, vinto da Maxsu Cherlese Kimi, al primo match point mondiale - ha raccolto 1 milione 686 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 13,4% di share* e 2 milioni 183 mila contatti unici** . La differita delle 17 su TV8, ha raggiunto 1 milione 334 mila spettatori medi complessivi in total audience* e il 12,7% di share*. La, impegnata sul circuito diper il GP dell'Indonesia dalle 9 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, vinto da Marcocon poker Aprilia, ha registrato 419 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 6,9% di share* e 517 mila contatti unici** . La differita delle 14 su TV8 mediato complessivamente 779 mila spettatori*, con il 6,1% di share*.

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

** Il dato include solo le visioni su Big Screen