Kimi Antonelli e Bezzecchi protagonisti in pista e su Sky: i dati di Formula 1 e MotoGP
Per il GP di Singapore 2 milioni 183 mila contatti unici, per quello della Malesia 517 mila contatti unici
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TORINO - Il Gran Premio di Singapore di F1 – in onda dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, vinto da Max Verstappen (Red Bull) su Cherles Lecler (ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), al primo match point mondiale - ha raccolto 1 milione 686 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 13,4% di share* e 2 milioni 183 mila contatti unici** . La differita delle 17 su TV8, ha raggiunto 1 milione 334 mila spettatori medi complessivi in total audience* e il 12,7% di share*. La MotoGP, impegnata sul circuito di Mandalika per il GP dell'Indonesia dalle 9 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, vinto da Marco Bezzecchi con poker Aprilia, ha registrato 419 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 6,9% di share* e 517 mila contatti unici** . La differita delle 14 su TV8 mediato complessivamente 779 mila spettatori*, con il 6,1% di share*.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen
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