Verstappen non si ferma, obiettivo chiaro: i verdetti da ribaltare alla fine

Li avevano dati per spacciati. Condannati a un 2026 di rincorsa e rimpianti. Poi, Max Verstappen è tornato a fare ciò che gli riesce meglio: vincere . A Singapore, nel suo 250° Gran Premio, ha sfatato il tabù di Marina Bay, dominando con due pole e due successi, nella Sprint e nella gara. Dopo Sepang, è la seconda vittoria consecutiva: non più un lampo isolato, ma il segnale di una gerarchia che sta cambiando.

Red Bull, gli aggiornamenti della RB22

Sarebbe comodo attribuire tutto al solito talento dell'olandese quanto ingiusto. La Red Bull, che prima della pausa estiva sembrava aver smarrito direzione e certezze, ha ritrovato un progetto. Gli aggiornamenti hanno reso la RB22 decisamente più equilibrata, prevedibile nella guida e gentile con gli pneumatici. Anche la power unit sviluppata con Ford mostra progressi. Quando ad agosto Verstappen ha prolungato il legame fino al 2030, la sfida era chiara: offrirgli ancora una monoposto capace di vincere. Milton Keynes, dopo mesi di dubbi e sentenze premature, sta mantenendo quella promessa. E lo ha confermato nel sud-est asiatico.