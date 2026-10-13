GP in Africa dal 2030, tutte le novità. Domenicali annuncia: "Momento storico per la Formula 1"

"Oggi è un momento storico per la Formula 1" , ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della F1 . "Con l'ingresso del Ruanda nel calendario a partire dal prossimo decennio, il nostro sport correrà in ogni continente abitato, avvicinando più che mai il Campionato del Mondo ai tifosi di tutto il globo. L'Africa è sempre stata parte del futuro della Formula 1 e, fin dall'inizio, eravamo determinati a tornarvi nel modo giusto, con il partner ideale, un impegno a lungo termine e una visione chiara per generare un impatto significativo", ha aggiunto.

"Un nuovo entusiasmante capitolo"

“Vorrei ringraziare Sua Eccellenza Paul Kagame, Presidente della Repubblica del Rwanda, il Governo del Rwanda, il Rwanda Development Board, il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e tutti coloro la cui dedizione e collaborazione hanno reso possibile tutto questo", ha detto ancora Domenicali secondo cui "si tratta di molto più che ospitare un Gran Premio. Insieme, possiamo generare benefici economici e sociali duraturi attraverso il turismo, gli investimenti, lo sviluppo delle competenze e la crescita delle imprese locali, garantendo che l'impatto positivo di questo evento si faccia sentire per generazioni. Per i nostri tifosi, questo è un momento particolarmente emozionante. L'Africa conta oltre 100 milioni di appassionati di Formula 1 e questo numero continua a crescere rapidamente. Stiamo portando l'emozione, l'energia e il pathos della Formula 1 più vicino a milioni di persone che hanno atteso a lungo il ritorno del nostro sport nel continente; non vediamo l'ora di scrivere insieme un nuovo, entusiasmante capitolo”.

Gran Premio d'Africa di Formula 1

Sua Eccellenza Paul Kagame, Presidente della Repubblica del Rwanda, ha aggiunto: “La giornata di oggi appartiene all'Africa. Per oltre tre decenni, il più importante campionato di motorsport al mondo si è svolto senza la presenza di questo continente, ma con questo accordo la situazione cambia. Il Rwanda è orgoglioso di ospitare il Gran Premio d'Africa di Formula 1 e di condividere questo momento con oltre 100 milioni di appassionati in tutto il continente, molti dei quali sono giovani che meritano di vedere questo sport dal vivo nel proprio Paese e di rispecchiarsi in esso: come ingegneri, tecnici, imprenditori e, un giorno, come piloti”.