Rafa Camara alla Haas: "Grato alla Scuderia Ferrari per il sostegno e per la mia crescita"

Rafael Camara fa il grande salto e dalla prossima stagione correrà in Formula Uno col team Haas , sostituendo di fatto Esteban Ocon al fianco di Oliver Bearman. Il 21enne pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy , attuale leader del Mondiale di Formula 2, ha siglato un accordo pluriennale. Nel vivaio di Maranello dal 2022, Camara ha vinto il campionato europeo di Formula Regional nel 2024 e nella scorsa stagione si è aggiudicato il titolo in F3, eguagliando Arvid Lindblad per la più alta percentuale di vittorie. In questa stagione, in F2, ha colto tre vittorie nelle Feature Race e altri quattro piazzamenti sul podio balzando in testa alla classifica nell'appuntamento di Baku.

Le parole di Camara

Con la Haas ha già avuto modo di misurarsi in pista con un test disputato lo scorso agosto a Portimao anche se con la vettura del 2025. "E' un passo importante nella mia carriera e voglio ringraziare Gene Haas (proprietario della squadra, ndr) e Ayao Komatsu (team principal della Haas, ndr) per la fiducia che hanno riposto in me - le parole di Camara -. Sono anche molto grato alla Scuderia Ferrari Driver Academy per il sostegno e per tutto ciò che ha fatto per contribuire alla mia crescita nel corso degli anni, così come alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto durante questo percorso. Ora il mio obiettivo è prepararmi nel miglior modo possibile per questa nuova sfida".

Gli applausi della Ferrari

Sulla piattaforma X, la Scuderia Ferrari ha fatto i complimenti a Camara dedicandogli un video: "Congratulazioni, Rafa! Ecco la tua nuova monoposto per la F1 2027. La prossima stagione, Rafa sarà sulla griglia di partenza con l'Haas F1 Team!"