Antonelli, il sogno mondiale a un passo: cosa deve succedere a Austin, "manca un po' di strada..."

Non succede, ma se succede... Secondo i bookmaker sono scarse le possibilità che Andrea Kimi Antonelli si laurei per la prima volta campione del mondo della F1 già ad Austin . Troppi i tasselli che dovrebbero combaciare domenica. E se la vittoria dell'italiano non é poi un miraggio (ma per gli scommettitori il favorito in Texas si chiama Max Verstappen ), appare più difficile pronosticare George Russell che chiude nono o addirittura più indietro e Lewis Hamilton quinto o peggio sotto il traguardo, su una pista dove ha trionfato già sei volte. Tutto vero. Poi c'é l'imponderabile. Come la vittoria a Monza partendo dal fondo dello schieramento. Il conto alla rovescia, comunque, é partito e la festa per il 20enne bolognese dovrebbe essere rimandata al massimo di una settimana, in Messico. Intanto, mentre il paddock si prepara a rivedere un italiano sul trono della F1 73 anni dopo Alberto Ascari, in conferenza stampa Antonelli é apparso più sereno che mai. Sa che per vederlo iridato già in Texas "dovrebbe accadere qualcosa di catastrofico per gli altri, mentre io dovrei avere un weekend perfetto". Ma anche che "tutto può succedere". Che sia domenica o nel prossimo GP, sarebbe la realizzazione di "un sogno che ho da quando ero piccolo. E' senza dubbio pazzesco... ed è per questo che non ci penserò. Già trovarmi in tale posizione ha dell'incredibile però devo completare il lavoro, c'é ancora un po' di strada da percorrere".

Hamilton: "Saremo un po' tutti vicini"

Vista la maturità dimostrata fin qui, é improbabile che scelga di correre rischi eccessivi pur di laurearsi campione già questo weekend. L'euforia non ha dunque oscurato la visuale di Kimi, forte del vantaggio molto rassicurante in testa alla classifica piloti. A Lewis Hamilton é stato chiesto se dall'alto della sua esperienza avesse un consiglio da regalare al giovane collega della Mercedes. "Rallenta..." ha scherzato il ferrarista. "Sta mostrando la sua tranquillità e finora ha fatto un gran lavoro. Nel suo team, che conosco bene, sono molto fieri di lui, di come interagisce con i piloti e anche con il mondo dei media".

Quanto alle ambizioni statunitensi della Ferrari, ha aggiunto: "Non so se saremo in grado di vincere. Immagino saremo un po' tutti vicini, anche se in questo momento la Red Bull è avanti". Proprio Verstappen potrebbe essere arbitro della sfida tra Antonelli e Russell. Questo, almeno, é quello che lasciano intuire le sue due vittorie consecutive, in Malesia ed a Singapore. "Il tracciato ad Austin sarà molto diverso, ma l'obiettivo sarà quello di mantenere questo slancio, massimizzando le occasioni per conquistare il maggior numero di punti possibile per il campionato costruttori", é il piano dell'olandese.