"Ha detto una sciocchezza. Non ne ha la minima idea": Leclerc durissimo, con chi ce l'ha e perché
Ad Austin è scoppiata la polemica sulla precedente gara del Gp di Singapore disputatosi a Marina Bay. I protagonisti della disputa? Isack Hadjar e Charles Leclerc: nella conferenza stampa di presentazione del GP degli Stati Uniti, Hadjar ha provocato dichiarando che, a Singapore, la vettura più veloce in griglia era la Ferrari SF-26 e non la Red Bull RB22 di Verstappen che poi ha vinto la gara. "Credo che se Max Verstappen avesse guidato la Ferrari a Singapore, avrebbe vinto la gara con un margine maggiore. Questa è la mia opinione. A Singapore, penso che la Ferrari fosse la macchina più veloce". Un'affermazione che cozza con il risultato della gara visto che Verstappen ha chiuso con 7.335 secondi di vantaggio proprio su Leclerc mentre Hadjar, penalizzato da una sostituzione del motore, ha chiuso solo decimo.
La risposta di Leclerc
"Beh, innanzitutto, penso che sia una sciocchezza mettersi a dire cose del genere", ha replicato così Leclerc alle parole del collega. Poi è arrivato l'affondo, con l'espressione "Isack has no idea": il pilota monegasco ha voluto sottolineare come Hadjar non abbia la minima idea di come si guidi e di come si comporti la Ferrari. Questa disputa tra i due piloti ha aggiunto un nuovo capitolo sulla rivalità Ferrari-Red Bull in questo finale di stagione.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS