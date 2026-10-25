Diretta F1, Gp Usa in tempo reale: Antonelli può vincere il titolo, le Ferrari inseguono
Kimi Antonelli può diventare campione del mondo già ad Austin: sul Circuito delle Americhe la sua prima occasione. Segui la diretta del Gp.
19:30
Antonelli può vincere il mondiale: le combinazioni
Il primo match point iridato per l'italiano, che scattando nel GP delle Americhe sul COTA di Austin con 102 punti di vantaggio su George Russell e 111 su Lewis Hamilton, con 150 ancora in palio, per mettersi al collo la corona mondiale dovrà vincere (sarebbe la nona volta stagionale) con il compagno di squadra al traguardo non meglio che nono e il ferrarista che ha sostituito in Mercedes non meglio che quinto. Combinazioni obiettivamente complicate, a meno di problemi evidenti per i due rivali ancora matematicamente in corsa.
Austin, Texas
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