Antonelli vince in Texas e fa volare gli ascolti di Sky: è il top dal 2022
La gara ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 9,8% di share e 2 milioni 838 mila spettatori unici
La gara del COTA ha ottenuto ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con 852 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 4,7 milioni e le video views 1,2 milioni. Sui canali social di Sky sono state 2,7 milioni le interazioni, con 36 milioni video views.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen
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