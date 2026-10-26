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Antonelli vince in Texas e fa volare gli ascolti di Sky: è il top dal 2022

La gara ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 9,8% di share e 2 milioni 838 mila spettatori unici

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Pubblicato il 26.10.2026, 15:23

2 min

sky formula 1
TORINOMiglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022 grazie alla nona vittoria stagionale di Kimi Antonelli nel Gran Premio degli Stati Uniti. La gara che avvicina il pilota italiano al titolo mondiale – in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,8% di share* e 2 milioni 838 mila spettatori unici**. Lo studio post gara, con la festa del podio e le analisi, ha registrato 688 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ottimi ascolti anche per la differita delle 22.30 su TV8, con 1 milione 251 mila spettatori medi complessivi in total audience*, il 10,1% di share* e 2 milioni 985 mila spettatori unici**.  

La gara del COTA ha ottenuto ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con 852 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 4,7 milioni e le video views 1,2 milioni. Sui canali social di Sky sono state 2,7 milioni le interazioni, con 36 milioni video views.

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

** Il dato include solo le visioni su Big Screen

 

 

 

 

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