Antonelli vince in Texas e fa volare gli ascolti di Sky: è il top dal 2022

grazie alla nona vittoria stagionale dinel. La gara che avvicina il pilota italiano al titolo mondiale – in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha raccoltospettatori medi complessivi in total audience*, con ildi share* espettatori unici**. Lo studio post gara, con la festa del podio e le analisi, ha registratospettatori medi complessivi in total audience*. Ottimi ascolti anche per la differita delle 22.30 su TV8, conspettatori medi complessivi in total audience*, ildi share* espettatori unici**.

La gara del COTA ha ottenuto ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con 852 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 4,7 milioni e le video views 1,2 milioni. Sui canali social di Sky sono state 2,7 milioni le interazioni, con 36 milioni video views.