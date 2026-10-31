Gp Messico, Verstappen e Lawson penalizzati di una posizione in griglia: cosa è successo

Max Verstappen e Liam Lawson sono stati penalizzati dai commissari di gara e saranno retrocessi di una posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico dopo l'incidente che li ha visti protagonisti nella seconda sessione di libere. Le due monoposto si sono incrociate nelle prime fasi delle FP2, quando Verstappen ha tentato un sorpasso su Lawson in curva 12. Lawson ha provato a riprendersi la posizione nella successiva curva a sinistra, l'olandese è passato sul cordolo in uscita, rientrando in pista affiancato al pilota della Racing Bulls e danneggiando sia la sua vettura che quella dell'avversario, provocando anche l'interruzione della sessione.