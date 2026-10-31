Hamilton super in Messico: prima pole dopo 3 anni. Russell subito dietro, più staccato Antonelli
Il britannico partirà davanti a tutti: non era mai accaduto da quando è in Ferrari. Bene anche Leclerc
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Un grande Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, sul circuito di Città del Messico. Il pilota inglese della Ferrari ha piazzato un super tempo in 1'16"514 e precede la Mercedes di George Russell di appena +0.009 secondi. Terza l'altra Ferrari di Charles Leclerc a +0.119. Quarto tempo per Max Verstappen su RedBull a +0.178 davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli a +0.193. Il pilota italiano partirà però davanti all'olandese, che deve scontare una posizione di penalità in gara. Per Hamilton è la pole position numero 105 in carriera, la prima dopo 3 anni.
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