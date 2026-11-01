Antonelli, curve e tequila per la fiesta Mondiale. Ma Hamilton sogna da guastafeste

Cinque anni fa correva ancora nei kart. Per la precisione, vinceva anche nei kart. Da predestinato. L’11 luglio 2021, giorno del suo bis europeo, l’Italia di Mancini vinceva il suo di titolo continentale, prima di tornare nell’anonimato del calcio mondiale. Così come pochi giorni prima della sua nascita, la Nazionale di Lippi alzava la Coppa del Mondo a Berlino. Adesso, con Jannik Sinner e Federica Brignone fermi ai box, il Tricolore lassù ce lo porta Kimi Antonelli , un ragazzo bolognese di vent’anni che stasera terrà un Paese incollato alla tv come ai tempi del conterraneo e amico Alberto Tomba perché in Messico c’è l’appuntamento con la storia. Definizione abusata, ma così raramente vera. Tacos, tequila e Mondiale della Formula 1. Un titolo che un pilota italiano non porta a casa da 73 anni , dal bis di Alberto Ascari detto “Ciccio”. A Kimi bastano 2 punti (un nono posto) nel caso di vittoria del compagno di squadra George Russell , 1 solo se sul gradino più alto salisse la Ferrari di Lewis Hamilton , nessuno se entrambi gli inseguitori non riuscissero a primeggiare, per diventare il terzo campione del mondo nostrano (anche se l’istriano di nascita Mario Andretti rivendica l’appartenenza al Belpaese), riaprendo una storia che agli albori era iniziata nel segno del made in Italy con Nino Farina (1951) e Ascari (1952-1953). I primi tre campionati del Circus dominati da Alfa Romeo e Ferrari. Adesso Kimi è tutta l’Italia. Anche quella Rossa, nonostante a spingerlo sia una macchina metà crucca metà inglese. Il nuovo fenomeno di quei calcoli, dei punti “minimi”, se ne frega.

Va di fretta Kimi

Vuole vincere. Come nei kart, quando era già nell’orbita della Stella (Toto Wolff l’ha messo sotto contratto nel 2019, quando aveva 12 anni, e speso 10 milioni di euro per promuoverne la carriera). Come nei due anni successivi, al debutto nelle monoposto: due titoli di Formula 4 nel 2022, quello di Formula Regional nel 2023, quindi il salto diretto in Formula 2, saltando una categoria, ma vincendo subito due gare e salendo su una F1 nei primi test concessi: Austria, Imola e Barcellona, quindi il debutto ufficiale col botto (pochi minuti e finì a muro) nelle prime libere a Monza 2024. Un errore che non l’ha fermato anzi. Il posto di Hamilton, volato a Maranello per coronare il sogno rosso, è suo. Va di fretta Kimi. Col sorriso e senza sgomitare. Qualche sportellata sì, l’ha imparato dai kart. E poi questo è un mondo di squali. Ma non è cambiato. Neppure nell’essere veloce, dannatamente veloce. Anche nell’anno da rookie con inevitabile crisi (per altro dovuta a una macchina bizzosa), parte ai piedi del podio e ci sale alla decima gara (3° in Canada).

La passerella finale

Ora, con quattro d’anticipo (forse meno, visto che la situazione in Medio Oriente potrebbe riesplodere e Imola, dove oggi i tifosi italiani guarderanno la gara su un maxischermo, spera sempre di diventare la passerella finale di Antonelli, che oggi vuole coronare il sogno dei sogni con la decima vittoria dopo le 5 consecutive tra Cina e Montecarlo che hanno stravolto un Mondiale che sembrava avere preso la direzione dell’altra parte del box, il capolavoro di Spa, l’apoteosi di Monza (da 19° a 1°), il volo di Madrid e il colpo di una settimana fa ad Austin. Vuole vincere anche se la Mercedes in altura fatica: in qualifica Kimi è solo quinto, ma scala in seconda fila a fianco di Charles Leclerc con la penalità di Verstappen per il bullismo reciproco di venerdì con Lawson. E davanti al bolognese ci sono i due che possono guastargli la festa: Russell e soprattutto Hamilton, il suo mentore, la rock star della F1 dalla quale vuole prendere lo scettro, che dopo tre anni (Budapest 2023, 77 GP fa) conquista la pole, la sua 105ª, la prima con la Ferrari che porta là davanti per la prima volta nella stagione.

Speedy Gonzales fa la storia

“Non ho parole, mi sento alla grande. È bellissimo” dice Sir Lewis, che tenterà il colpo. Mercedes protegge Kimi e dice di essere concentrata sul titolo Costruttori, col primo match point odierno molto complicato. Serve un doppio podio con una Ferrari disastrosa. Ma la Rossa c’è. E tanto. Kimi però guarda solo a sé stesso, avanti. E va di fretta. Diventerà il più giovane campione del mondo della F1 con tre anni in meno di Vettel (2010) e Hamilton (2008), divisi da 166 giorni nella successione del precedente record di precocità. Oggi il bolognese avrà a 20 anni e 68 giorni. Più di due anni fa è esser stato il più giovane a siglare un giro veloce (Giappone 2025), poi a realizzare una pole (Cina 2026), a ottenere un Grand Chelem (pole, vittoria conducendo la gara dal primo all’ultimo metro e giro veloce: Monaco 2026), a vincere una Sprint (Silverstone 2026). Sì, come Speedy Gonzales. D’altronde mamma Veronica lo chiama ancora adesso “Topo”. Ed è solo l’inizio.