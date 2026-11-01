Formula 1, diretta GP Messico: Antonelli per il titolo, Hamilton dalla pole. Aggiornamenti in tempo reale
Tutto pronto a Città del Messico per il GP che potrebbe consacrare Andrea Kimi Antonelli Campione del Mondo a 73 anni dal successo di Alberto Ascari: al ventenne della Mercedes, quarto in griglia dopo la penalità inflitta a Max Verstappen, basterà un nono posto per festeggiare il titolo iridato. Dalla prima casella scatterà invece Lewis Hamilton, autore della sua prima pole in Ferrari (la 105ª in carriera) davanti a George Russell e Charles Leclerc, pronti a contendersi la vittoria nei 71 giri di gara con semaforo verde alle 21 italiane. Segui il match in diretta!
20:50
Suona l'inno messicano
Tutto pronto, monoposte in griglia: sta per iniziare il Gran Premio.
20:45
Ottimismo in casa Ferrari
Dopo 3 podi consecutivi, a Maranello tira una 'bella aria': LE PAROLE DI VASSEUR.
20:30
L'Italia cala il tris
Tre piloti azzurri in pista: non solo il quasi-Campione Antonelli su Mercedes, nelle prove libere ecco Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì come rookie test rispettivamente su McLaren e Alpine.
20:15
La griglia di partenza
Penalizzati Verstappen e Lawson: cosa è successo.
20:00
Tutti votano Kimi
Bloccato da un virus fino a giovedì, Antonelli torna in pista... ed è subito velocissimo!
19:45
Hamilton in pole dopo 3 anni
Il britannico, per la prima volta da quando è a Maranello, scatterà davanti a tutti: TUTTI I DETTAGLI.
19:30
Curve e... tequila
Cinque anni fa correva nei kart, ora può laurearsi Campione del Mondo: L'APPROFONDIMENTO su Andrea Kimi Antonelli.
Autodromo Hermanos Rodríguez, Città del Messico
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