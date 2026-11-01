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Formula 1, diretta GP Messico: Antonelli per il titolo, Hamilton dalla pole. Aggiornamenti in tempo reale

Giornata decisiva all'Autodromo Hermanos Rodríguez per la diciannovesima tappa del Mondiale: segui la gara live
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Pubblicato il 01.11.2026, 19:30 (Aggiornato il 01.11.2026, 20:50)

2 min

liveblogantonelliGp Messico

Tutto pronto a Città del Messico per il GP che potrebbe consacrare Andrea Kimi Antonelli Campione del Mondo a 73 anni dal successo di Alberto Ascari: al ventenne della Mercedes, quarto in griglia dopo la penalità inflitta a Max Verstappen, basterà un nono posto per festeggiare il titolo iridato. Dalla prima casella scatterà invece Lewis Hamilton, autore della sua prima pole in Ferrari (la 105ª in carriera) davanti a George Russell e Charles Leclerc, pronti a contendersi la vittoria nei 71 giri di gara con semaforo verde alle 21 italiane. Segui il match in diretta!

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