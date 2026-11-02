“Kimi ricorda Vettel, ecco il suo segreto e la sua gara manifesto. E l'anno prossimo..."

Il talento, la naturalezza nel rendere semplici le cose più difficili e la serenità: le virtù che hanno reso Andrea Kimi Antonelli un “cannibale col sorriso” lo accostano proprio al pilota a cui ha strappato il primato di più giovane campione del Mondo della F1, Sebastian Vettel . A dirlo è un altro pilota italiano che ha raggiunto una vetta decisamente prestigiosa, poiché Ivan Capelli è stato l’ultimo titolare “nostrano” della Ferrari.

«Kimi ha una sana “incoscienza giovanile”, mi ricorda il primo Vettel - spiega Capelli, una delle voci di Sky Sport -. Anche se ai tempi Seb ebbe più di un momento di tensione in seno alla Red Bull con Mark Webber, con la collisione in Turchia e l’incomprensione in Malesia. Kimi non ha sfacciataggine, semmai “provoca” con fair play, ma di certo non gli manca la determinazione: è risoluto nei sorpassi e quando si confronta con un altro pilota, ha sempre ben in mente la strategia».

Ivan Capelli su Kimi Antonelli: il paragone con Sebastian Vettel

Settantatré anni dopo Alberto Ascari il titolo della F1 è tornato in Italia: cosa significa per il nostro sport e, in generale, per il Paese? «Eravamo quasi rassegnati e invece ora festeggiamo. Il titolo di Antonelli si può abbinare alle imprese di Jannik Sinner o dei nostri campioni dello sci, del nuoto e dell’atletica che stanno dando lustro all’Italia. Il comune denominatore è il sacrificio: noi vediamo l’apice, ma dietro c’è tantissimo lavoro, Kimi mangiava “pane e volante” già quando era in fasce. È un messaggio anche sociale: è la contrapposizione tra gli sportivi che vincono grazie al sacrificio e una società che vive di apparenze e sogna la fama attraverso un video o un reel».

Ricorda quando è stata la prima volta che ha sentito parlare di Kimi? «Sì, correva nei kart, si parlava di questo ragazzino che andava fortissimo e che aveva già un percorso indirizzato grazie al supporto della Mercedes e di Toto Wolff. Poi lui è stato bravissimo a metterci del suo».