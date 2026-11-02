Lapo Elkann si complimenta con Kimi Antonelli. Il retroscena di Wolff e la frase del nipote su Gianni Agnelli
E Toto Wolff, il grande capo della Mercedes, a Yahoo Motorsport racconta: «Sapete cosa gli ho detto ieri? Lapo Elkann una volta mi disse, parlando di suo nonno, che era riuscito a rimanere una figura importante e rilevante per tutta la vita. E penso che sia una cosa bellissima da dire. E quello che ho detto a Kimi è stato: insieme dobbiamo cercare di fare in modo che tu rimanga un protagonista per tutta la vita. Hai ancora 25 anni di carriera davanti a te, perché guiderai più a lungo di chiunque altro abbia mai fatto prima. E voglio potermi voltare indietro, tra tutti questi anni, e dire: sei riuscito a rimanere ai vertici per tutta la tua carriera. Non sei stato soltanto una meteora, un fenomeno passeggero, ma abbiamo lavorato tutti insieme per aiutarti a crescere, a migliorare nei tuoi punti deboli e a diventare un pilota sempre più forte».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS