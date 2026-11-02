Lapo Elkann si complimenta con Kimi Antonelli. Il retroscena di Wolff e la frase del nipote su Gianni Agnelli

- L’Italia ritrova un campione del mondo di Formula 1 ben 73 anni dopo Ascari. E, nipote dell’Avvocato Gianni, grande tifoso e appassionato degli sport motoristici, applaude il pilota d’oro, un ragazzo di venti anni che ci sta facendo sognare: «Voglio complimentarmi con Kimi. Ha scritto una pagina di storia dell’automobilismo italiano e mondiale ed è l’orgoglio di un’Italia giovane, coraggiosa e piena di talento. Un esempio di come con passione, determinazione e cuore i sogni possono diventare realtà. Antonelli ha mostrato - insieme alla sua famiglia - sensibilità, umiltà e gentilezza d’animo. Oltre al talento sportivo, sono queste le qualità umane che lo incoronano campione. Complimenti anche a Toto Wolff per aver creduto in Kimi fin dall’inizio».

E Toto Wolff, il grande capo della Mercedes, a Yahoo Motorsport racconta: «Sapete cosa gli ho detto ieri? Lapo Elkann una volta mi disse, parlando di suo nonno, che era riuscito a rimanere una figura importante e rilevante per tutta la vita. E penso che sia una cosa bellissima da dire. E quello che ho detto a Kimi è stato: insieme dobbiamo cercare di fare in modo che tu rimanga un protagonista per tutta la vita. Hai ancora 25 anni di carriera davanti a te, perché guiderai più a lungo di chiunque altro abbia mai fatto prima. E voglio potermi voltare indietro, tra tutti questi anni, e dire: sei riuscito a rimanere ai vertici per tutta la tua carriera. Non sei stato soltanto una meteora, un fenomeno passeggero, ma abbiamo lavorato tutti insieme per aiutarti a crescere, a migliorare nei tuoi punti deboli e a diventare un pilota sempre più forte».