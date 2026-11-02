Kimi Antonelli campione del mondo di F1 e degli ascolti su Sky
La gara di Città del Messico ha registrato ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con oltre 1 milione di utenti unici e 5.8 milioni di page views sul sito di Sky Sport, a cui si aggiungono 1.9 milioni di video views. Sui social di Sky e NOW, la copertura dedicata alla Formula 1 ha generato complessivamente 51.9 milioni di video views e oltre 5.2 milioni di interazioni. Il dato di Social Media Audience è di 3.3 milioni.
Sarà possibile ripercorrere i momenti più importanti della stagione e le tappe decisive verso la conquista del titolo in “Kampione”, lo speciale firmato Sky Sport dedicato all’annata che ha incoronato il pilota bolognese campione del mondo, 73 anni dopo l’ultimo trionfo italiano nel Mondiale Piloti, conquistato da Alberto Ascari. Lo speciale sarà disponibile ogni giorno su Sky Sport F1, con la possibilità di rivederlo anche on demand.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen
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