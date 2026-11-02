Kimi Antonelli campione del mondo di F1 e degli ascolti su Sky

- Ancora. La gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez, in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, è, con oltrespettatori medi complessivi in total audience* e una reach dispettatori unici**, la più alta di sempre per un GP di F1. Lo share* raggiunge l’, con un picco delall’ultimo giro. Lo studio post gara, con la festa del podio e le interviste, ha registratospettatori medi complessivi in total audience* e ildi share*.. Ottimi ascolti anche per la differita delle 22 su TV8, con oltrespettatori medi complessivi in total audience*, l’di share* e oltrespettatori unici**.

La gara di Città del Messico ha registrato ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con oltre 1 milione di utenti unici e 5.8 milioni di page views sul sito di Sky Sport, a cui si aggiungono 1.9 milioni di video views. Sui social di Sky e NOW, la copertura dedicata alla Formula 1 ha generato complessivamente 51.9 milioni di video views e oltre 5.2 milioni di interazioni. Il dato di Social Media Audience è di 3.3 milioni.