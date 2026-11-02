Fiorello celebra Kimi Antonelli e chiama l'ad Rai Rossi: "Un GP sulla Rai? Sarebbe bello…"
In puntata la visita a sorpresa del premio Oscar Diego Abatantuono e l'omaggio a Gigi Proietti. Il plauso a Kimi Antonelli: “Straordinario, a 20 anni sul tetto del mondo!”
Il ricordo di Gigi Proietti con Diego Abatantuono: “Chi fa questo mestiere deve qualcosa a lui”
La grande sorpresa di puntata è però la visita inaspettata del premio Oscar Diego Abatantuono in studio, con il quale Fiorello al tavolo coglie l'occasione - tra un aneddoto e l'altro - per rendere omaggio a Gigi Proietti sulle note di ‘Nun je da retta da Roma’: “Un grande, anche nel giorno della sua dipartita, perché decise di andarsene nel giorno in cui era nato. Chi fa questo mestiere deve qualcosa a Gigi!”.
Oggi in puntata:
- La satira sul 'programma' del campo largo
- L'ironia sulle 'tombolate' in casa Del Vecchio
- L'esilarante trasformazione in Salvo Sottile
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