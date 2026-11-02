Fiorello celebra Kimi Antonelli e chiama l'ad Rai Rossi: "Un GP sulla Rai? Sarebbe bello…"

Il ricordo di Gigi Proietti con Diego Abatantuono: “Chi fa questo mestiere deve qualcosa a lui”

- Fiorello dedica l'apertura di puntata di La Pennicanza su Radio2 ad Andrea, laureatosi ieri campione del mondo di Formula 1 in Messico: “A 20 anni sul tetto del mondo, è la sua giornata! Forse non lo ricordate, ma noi siamo stati i primi a intervistarlo… anche prima di Fazio! Capite? Intervistare qualcuno prima di Fazio è una cosa storica… per questo traguardo il Presidente Mattarella mi ha dato anche un premio al Quirinale: il ‘Fazzino d'Oro’!”. I messaggi per Kimi e la telefonata in diretta all'ad Rai Rossi: "Un GP sulla Rai? Sarebbe bello…” Tra i tanti messaggi arrivati per il pilota italiano, spicca sul Corriere la doppia pagina dedicata ai complimenti di Valentino Rossi e Vasco: “Loro due li hanno chiamati, ma a Serena Rossi nessuno ci ha pensato? E all'ad della Rai, Giampaolo Rossi? Ci penso io…”, scherza lo showman. Così, dopo aver fatto vedere il divertente videomessaggio dell'attrice e cantante, parte anche la telefonata in diretta al dirigente Rai, che spazia subito anche su altri temi: “Siamo molto orgogliosi di Kimi. A quando un GP sulla Rai? Sarebbe bello… è un'idea certamente interessante. Come va la preparazione di Sanremo? Siamo molto soddisfatti, sarà una grande edizione anche quest'anno. E Amadeus? Un grande professionista...”, le parole di Rossi tra il serio e il faceto con lo showman.

La grande sorpresa di puntata è però la visita inaspettata del premio Oscar Diego Abatantuono in studio, con il quale Fiorello al tavolo coglie l'occasione - tra un aneddoto e l'altro - per rendere omaggio a Gigi Proietti sulle note di ‘Nun je da retta da Roma’: “Un grande, anche nel giorno della sua dipartita, perché decise di andarsene nel giorno in cui era nato. Chi fa questo mestiere deve qualcosa a Gigi!”.