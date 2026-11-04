Leclerc papà: il nome della figlia e quella suggestione legata all'amico e pilota scomparso
Charles Leclerc è diventato padre. Il pilota della Ferrari e la moglie Alexandra hanno annunciato la nascita della figlia con un post su Instagram pubblicato insieme. Nella foto si vedono i piedini della bambina, con delle scarpette di lana bianca e una tutina rosa, e una didascalia semplice: “Bianca 3.11.26”. In poche ore il post ha superato i 4 milioni di “mi piace” e ha ricevuto i messaggi di molti protagonisti della Formula 1. Sono arrivati molti messaggi dal mondo dei motori: da Oscar Piastri a Pierre Gasly. Tra i primi a fare gli auguri c’è stata anche la Mercedes, che ha dato il benvenuto alla piccola con un “Welcome to the world, Bianca!”. Naturalmente si è unita alle congratulazioni anche la Ferrari.
Il nome della bimba è un omaggio a Jules Bianchi?
Leclerc aveva organizzato tutto per poter essere accanto alla moglie al momento del parto. Dopo il Gran Premio del Messico è tornato subito a Montecarlo per assistere Alexandra. Per questo motivo dovrebbe saltare le prime sessioni di prove libere del Gran Premio del Brasile e raggiungere il paddock più tardi. C’è poi un dettaglio che ha colpito molti tifosi, cioè il nome scelto per la bambina. Leclerc e la moglie non hanno spiegato il motivo della scelta, ma “Bianca” ha generato una sorta di tenera suggestione e lascia pensare inevitabilmente a Jules Bianchi, il pilota francese morto nel luglio 2015 per le conseguenze del terribile incidente al Gran Premio del Giappone dell’ottobre 2014. Tra Bianchi e Leclerc c’era un rapporto quasi fraterno e il monegasco più volte nel corso degli anni ha ricordato l'amico scomparso. Per questo motivo molti pensano che il nome della figlia possa proprio essere un omaggio al compianto Jules.
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