Leclerc papà: il nome della figlia e quella suggestione legata all'amico e pilota scomparso

Charles Leclerc è diventato padre. Il pilota della Ferrari e la moglie Alexandra hanno annunciato la nascita della figlia con un post su Instagram pubblicato insieme. Nella foto si vedono i piedini della bambina, con delle scarpette di lana bianca e una tutina rosa, e una didascalia semplice: “Bianca 3.11.26”. In poche ore il post ha superato i 4 milioni di “mi piace” e ha ricevuto i messaggi di molti protagonisti della Formula 1. Sono arrivati molti messaggi dal mondo dei motori: da Oscar Piastri a Pierre Gasly. Tra i primi a fare gli auguri c’è stata anche la Mercedes, che ha dato il benvenuto alla piccola con un “Welcome to the world, Bianca!”. Naturalmente si è unita alle congratulazioni anche la Ferrari.