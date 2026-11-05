Leclerc papà sfida il detto di Enzo Ferrari...D'altronde Verstappen insegna

«Un pilota perde un secondo al giro a ogni figlio che gli nasce». Storicamente, la frase è attribuita a quell’ Enzo Ferrari che ha generato il mito e il simbolo ai quali Charles Leclerc ha dedicato la propria vita sportiva, con una “fedeltà alla maglia” da autentica bandiera. Ora, però, il monegasco vuole contraddire la massima del padre fondatore di quella Ferrari a cui ha legato il proprio nome. Ieri il ventinovenne è diventato papà di Bianca , assistendo la moglie Alexandra durante il parto e condividendo la gioia con un post social che in appena cinque ore ha ricevuto oltre 70.000 commenti e 5,3 milioni di like, numeri che lasciano intendere l’affetto dei ferraristi per la bandiera del Cavallino.

Leclerc torna in pista in Brasile dopo la nascita della figlia

Il ferrarista è tornato nel Principato dal Messico per il lieto evento e riparte subito per il Brasile, dove l’auspicio è quello di scendere in pista domani per le seconde prove libere (alle 20 ora italiana) dopo che nella FP1 la SF-26 di Charles verrà utilizzata dal terzo pilota e collaudatore Dino Beganovic. Tra qualifiche e gara, poi, Leclerc punterà a dimostrare che la nascita della primogenita, più che un fattore che limita il senso del rischio, sarà un boost emotivo, sulla scia di quanto accaduto al coetaneo Max Verstappen, che dopo la nascita di Lily – un anno e mezzo fa – non ha certo smesso di vincere. Bellissimo, in merito, il video postato poche settimane fa dal quattro volte iridato con la figlioletta che salta di gioia davanti alla TV quando il papà transita vittorioso sul traguardo di Singapore.

Ferrari, Leclerc si lascia alle spalle le tensioni con Hamilton: Beganovic e Camara in pista

Leclerc ha vissuto il momento più bello a livello personale proprio in una fase sportivamente tumultuosa. Il GP del Messico ha lasciato parecchie scorie in casa Ferrari, dove la battaglia interna è con ogni probabilità costata una vittoria, vanificando la supremazia tecnica del Cavallino. L’aggressività di Charles nel duello con Hamilton e le critiche pubbliche del britannico hanno caratterizzato una domenica rovente, conclusa con un meeting post-gara all’interno del team che di certo non poteva essere all’insegna della serenità. Il viaggio in Europa ha permesso a Leclerc di mettersi alle spalle tale fase e chissà che il fiocco rosa non contribuisca a portare maggiore tranquillità nella famiglia rossa. Il fine settimana inizierà con Beganovic al fianco di Hamilton: il 22enne svedese vivrà la terza parentesi nelle prove libere in un GP dopo le sessioni aperte ai rookie disputate a Barcellona – dove per primo aveva portato in pista la vettura con gli aggiornamenti poi vittoriosa la domenica con Hamilton – e al Red Bull Ring. Curiosamente, nelle FP1 Beganovic non sarà l’unica speranza del vivaio ferrarista eccezionalmente in pista, poiché la Haas schiererà l’idolo di casa Rafael Camara: a differenza di Beganovic, però, il ventunenne pernambucano di Recife disputerà l’intero weekend, poiché rimpiazzerà Ryo Hirakawa, promosso pochi giorni fa al posto dell’appiedato Esteban Ocon, un upgrade improvviso che ora deve fare i conti con il calendario, dato che il giapponese in questo fine settimana è impegnato nel mondiale Endurance con la Toyota a Monza. Camara diventerà così il “sostituto del sostituto” in attesa di essere titolare della Haas nel 2027, coltivando il sogno di diventare top driver, sulle orme del capostipite della filiera di Maranello. Quel Leclerc che da ieri ha una tifosa in più. La più speciale.