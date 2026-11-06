Hamilton-Leclerc, altro che disgelo Ferrari! L'ultima bordata di Lewis: "Lo fa solo con me..."
Prove di disgelo? Macché. Lewis Hamilton appena sbarcato a Interlagos è tornato ad attaccare Charles Leclerc, che arriverà oggi per la nascita della figlia (salterà le prime libere: al suo posto Beganovic), per quanto successo in Messico. «Sono ancora frustrato. Ne parleremo, quando ci sarà tempo - dice duro l’inglese -. Fred (Vasseur, ndr) è tornato in Europa con il team. E ovviamente Charles è con la sua famiglia. Avevamo l’opportunità di vincere per il team. Potevamo portare a casa facilmente una doppietta, per cui dobbiamo lavorare per assicurarci che non accadrà di nuovo». Poi aggiunge la bordata: «Charles aggressivo solo con me? Sì. In curva 1 a Singapore con Verstappen era dentro ma ha mollato, con me no. Ma se guardate ai suoi precedenti compagni di squadra, ha fatto lo stesso con Vettel e Sainz». Oggi una nuova puntata... In Casa Ferrari la buona notizia è il debutto anticipato del brasiliano Rafael Camara (leader di Formula 2 e prodotto della FDA) alla Haas al posto del licenziato Ocon.
PROGRAMMA E TV. Oggi: ore 16.30 e 20 prove libere. Domani:ore 15.30 prove libere; ore 19 qualifiche (TV8 ore 19). Domenica: ore 18 gara (TV8 ore 19). Dirette Sky Sport F1 e Now.
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