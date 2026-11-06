Antonelli mai sazio. "Ora il titolo costruttori. Poi al lavoro per restare al vertice anche nel 2027"

Sazio? Macché. Cambiato? Tanto meno. La prima cosa che ha fatto Kimi Antonelli appena sbarcato in Brasile da campione del mondo è stata andare a conoscere la famiglia Senna e il suo lavoro alla Fondazione intitolata al mito che ha travalicato lo sport, nonché tornare sulla sua tomba a omaggiarlo, portandosi quest’anno mamma Veronica e la sorellina Maggie . Quindi ieri, appena approdato al circuito di Interlagos ha svelato pubblicamente il casco speciale realizzato per celebrare il suo idolo, del quale porta in gara (e lo farà anche il prossimo anno, rinunciando all’1) il numero 12. In pratica una riproduzione del leggendario casco giallo e verde di Ayrton con alcune chicche studiate con Aldo Drudi . In particolare il disegno (sulla nuca) del cambio bloccato nella sesta marcia. “È il mio modo di omaggiare un campione e un uomo che mi ha ispirato in occasione del trentacinquesimo anniversario nella prima vittoria nel suo gran premio di casa” . Qui a Interlagos, nel 1991 con la McLaren con il cambio rotto, bloccato appunto nella sesta marcia.

Kimi sulla Lotus di Senna

Un’impresa che ha contribuito a costruire la leggenda di Senna. E che Kimi ha “sentito” salendo sulla Lotus n.12 del 1986. “È stata un’emozione forte vedere quanto fossero diverse le monoposto di allora. Già la posizione di guida, seduto molto più avanti. E poi il volante semplicissimo, il cambio ad “acca”. Quando tocchi con mano come guidavano i piloti di quell’epoca hai ancora più rispetto per loro”. Con Ayrton condivide l’umanità e l’umiltà, la voglia di migliorarsi. Sempre. E di vincere. Sempre. Per questo, con ancora pienamente da realizzare quanto combinato la scorsa settimana, quando ha riportato il Tricolore sul tetto del motorsport 73 anni dopo Alberto Ascari, il ventenne bolognese si sente tutt’altro che arrivato e non dimentica da dove è arrivato e ancora più il passato. I momenti bui. Per crescere ancora.