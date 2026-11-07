Hamilton dal fondo, Leclerc 14°: la pioggia stravolge le qualifiche in Brasile

SAN PAOLO (Brasile) -Sotto una pioggia battente, dopo un inizio posticipato di un'ora e una sessione terminata con 6 minuti di anticipo a causa del temporale abbattutosi su San Paolo, si compone la griglia di partenza del GP del Brasile ma con tante sorprese. Lando Norris conquista la pole position con la sua McLaren davanti alle due Mercedes di George Russell e del fresco campione del mondo Kimi Anontelli. Quarto Charles Leclerc, ma partirà 14° dopo la scelta di sostituzione del motore endotermico. Anche Russell verrà retrocesso di 5 posizioni. E poi Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Alonso e Albon a chiudere la top 10 su pista.

Hamilton e Verstappen dal fondo

Ma il colpi di scena, oltre alla pioggia, sono arrivati dalla Q2 con il forfait Verstappen, che sostituisce l'intera power unit e partirà ultimo. Davanti a lui ci sarà Lewis Hamilton, che applica la stessa decisione pur restando escluso dalla Q3 con un 11° posto. Dietro al 7 volte campione del mondo, Piastri in McLaren, Camara in Haas (purtroppo a muro all'esordio in F1), la Racing Bulls di Lindblad e la Williams di Sainz. In apertura fuori le due Alpine nel Q1 con Colpainto e Gasly, poi Stroll con l'Aston Martin, le due Cadillac Bottas-Perez e Bortoleto in Audi, quest'ultimo impossibilitato a scendere in pista e rimasto ai box.

Questa la griglia di partenza di domani:

1. Lando Norris - McLaren

2. Kimi Antonelli - Mercedes

3. Liam Lawson - Racing Bulls

4. Nico Hülkenberg - Audi

5. Isack Hadjar - Red Bull

6. Oliver Bearman - Haas

7. George Russell - Mercedes

8. Fernando Alonso - Aston Martin

9. Alexander Albon - Williams

10. Oscar Piastri - McLaren

11. Rafael Câmara - Haas

12. Arvid Lindblad - Racing Bulls

13. Carlos Sainz - Williams

14. Charles Leclerc - Ferrari

15. Franco Colapinto - Alpine

16. Pierre Gasly - Alpine

17. Lance Stroll - Aston Martin

18. Valtteri Bottas - Cadillac

19. Gabriel Bortoleto - Audi

20. Lewis Hamilton - Ferrari

21. Max Verstappen - Red Bull

22. Sergio Perez - Cadillac