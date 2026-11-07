Hamilton dal fondo, Leclerc 14°: la pioggia stravolge le qualifiche in Brasile
SAN PAOLO (Brasile) -Sotto una pioggia battente, dopo un inizio posticipato di un'ora e una sessione terminata con 6 minuti di anticipo a causa del temporale abbattutosi su San Paolo, si compone la griglia di partenza del GP del Brasile ma con tante sorprese. Lando Norris conquista la pole position con la sua McLaren davanti alle due Mercedes di George Russell e del fresco campione del mondo Kimi Anontelli. Quarto Charles Leclerc, ma partirà 14° dopo la scelta di sostituzione del motore endotermico. Anche Russell verrà retrocesso di 5 posizioni. E poi Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Alonso e Albon a chiudere la top 10 su pista.
Hamilton e Verstappen dal fondo
Ma il colpi di scena, oltre alla pioggia, sono arrivati dalla Q2 con il forfait Verstappen, che sostituisce l'intera power unit e partirà ultimo. Davanti a lui ci sarà Lewis Hamilton, che applica la stessa decisione pur restando escluso dalla Q3 con un 11° posto. Dietro al 7 volte campione del mondo, Piastri in McLaren, Camara in Haas (purtroppo a muro all'esordio in F1), la Racing Bulls di Lindblad e la Williams di Sainz. In apertura fuori le due Alpine nel Q1 con Colpainto e Gasly, poi Stroll con l'Aston Martin, le due Cadillac Bottas-Perez e Bortoleto in Audi, quest'ultimo impossibilitato a scendere in pista e rimasto ai box.
Questa la griglia di partenza di domani:
1. Lando Norris - McLaren
2. Kimi Antonelli - Mercedes
3. Liam Lawson - Racing Bulls
4. Nico Hülkenberg - Audi
5. Isack Hadjar - Red Bull
6. Oliver Bearman - Haas
7. George Russell - Mercedes
8. Fernando Alonso - Aston Martin
9. Alexander Albon - Williams
10. Oscar Piastri - McLaren
11. Rafael Câmara - Haas
12. Arvid Lindblad - Racing Bulls
13. Carlos Sainz - Williams
14. Charles Leclerc - Ferrari
15. Franco Colapinto - Alpine
16. Pierre Gasly - Alpine
17. Lance Stroll - Aston Martin
18. Valtteri Bottas - Cadillac
19. Gabriel Bortoleto - Audi
20. Lewis Hamilton - Ferrari
21. Max Verstappen - Red Bull
22. Sergio Perez - Cadillac
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