Delusione Ferrari, Antonelli e la Mercedes festeggiano il titolo costruttori. In Brasile vince Norris

SAN PAOLO (Brasile) - Spettacolo a San Paolo con la pioggia a stravolgere ogni scenario possibile, ma conquistar e il GP del Brasile è Lando Norris che nella confusione di Interlagos parte in pole e alla fine conquista la vittoria , sotto la bandiera a scacchi sventolata da Neymar, davanti alle RedBull di Verstappen e Hadjar. Russell e Antonelli al quarto e quinto posto con le due Mercedes e mettono in bacheca il titolo costruttori 2026, sesta l'altra McLaren di Piastri. Settimo e nono posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton con Lawson sorpassato di forza dal monegasco, ma finito sotto investigazione per un contatto.

La gara in Brasile

Partenza pazzesca di Hamilton, con la pista ancora bagnata, che guadagna ben 11 posizioni allo scatto del via, mentre davanti Norris scivola al terzo posto subendo il sorpasso di Antonelli e Lawson. A scatenarsi però dopo lo start è Verstappen, partito dietro Lewis e capace al quinto giro di salire in settima posizione. Il 7 volte campione del mondo prova a lottare, ma finisce alle spalle di Leclerc, poi la scelta del pitstop al giro 18 (con le pista ormai asciutta) che cambia nuovamente tutte le carte. In particolare stravolge i piani di Russell che si gira clamorosamente in pit-lane perdendo posizioni e tempo prezioso. Al 20° giro Antonelli va lungo nella prima curva e cede il passo prima a Norris, che si riprende la leadership, e poi ad Hadjar. Anche Verstappen passa il fresco campione del mondo, poi gode della direzione di scuderia e al 38° giro si prende la seconda posizione.

Il secondo giro dei pit stop riaccende la gara, Leclerc sceglie di non farla subita e protrae la scelta fino al giro 62 con l'arrivo della pioggia a cambiare ogni pronostico. Hamilton invece rientra tardi, sotto il diluvio va in testacoda e spreca ogni possibile chance di rimonta, rientrando al nono posto. Antonelli sbaglia l'uscita dal box, rischiando l'impatto, con penalità di 5 secondi e fa passare anche il compagno Russell al quarto posto. Nel penultimo giro Leclerc con orgoglio sorpassa Lawson e si prende il settimo posto, ma finendo sotto investigazione per un contatto. Davanti Norris conquista una preziosa vittoria davanti alle RedBull di Verstappen e Hadjar.