Ferrari, piove sul bagnato: Hamilton fa di testa sua

C’è un modo di perdere che non fa rumore. Non è la sconfitta con le lacrime e le urla, è quella con il caffè freddo e lo sguardo sul tavolo. A Interlagos la Ferrari ha perso così, mentre la Mercedes si prendeva il titolo costruttori, il nono tra i marchi per la Stella a tre punte, senza nemmeno salire sul podio: George Russell quarto, Kimi Antonelli quinto, e a Brackley si è brindato lo stesso. Bastava che la Rossa non intralciasse, e non ha intralciato. Dal 5 luglio, Silverstone, Charles Leclerc, non succede più nulla: quattro mesi di domeniche in tribuna.

Leclerc settimo

Intanto Lando Norris ha vinto con oltre dieci secondi su Max Verstappen, risalito dall’ultima fila come se Interlagos fosse casa sua, e Isack Hadjar ha completato il podio: due Red Bull sul gradino, la McLaren di nuovo in cima. Pista bagnata, gara da decifrare: chi ha letto bene ha incassato, chi ha letto male ha pagato. Leclerc ha chiuso settimo, a 73" da Norris. Settantatré secondi sono una distanza, non un ritardo, come da Roma a Orvieto in treno regionale. Partiva indietro, aveva promesso una rimonta, ha trovato un muro: «Sin da subito ho avuto la sensazione che qualcosa non andasse a livello di potenza del motore». E poi il dettaglio che fa male: «Contro le Alpine perdevo qualcosa come otto decimi». Una Ferrari che cede otto decimi a una Alpine non ha bisogno di alibi meteorologici, ha bisogno di un meccanico e di un po’ di coraggio. Nel finale il contatto con Lawson, che gli stava alle spalle, ha appeso al suo settimo posto anche l’ombra di una penalità: la ciliegina su una torta già indigesta.

Hamilton di testa sua

Vasseur, a microfono acceso, parla di «alti e bassi con entrambi i piloti», di «problemi di pressione con le gomme» e di una macchina «molto difficile da guidare». Sembra una diagnosi, è una constatazione. E guarda già a Las Vegas (19-21 novembre), dove «dovremo riscaldare le gomme»: la speranza, a Maranello, ormai si misura in gradi centigradi. Poi c’è Lewis Hamilton, al suo Gran Premio numero 400, nono a un giro. Un traguardo che meritava un’altra cornice dopo la mega partenza (da 20° a 9). Al 62° passaggio la pioggia si è fatta fitta e Santi l'ha chiamato: «Box, box. Box for inters». Lewis ha tirato dritto, di proposito, convinto che la pista gli stesse dando ragione. Poco dopo è andato in testacoda. Una "trasgressione" come Singapore. Alla radio, quasi stupito: «Non mi avevi detto che pioveva». Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, e il diavolo ha scelto casa a Maranello. A fine gara è arrivato il perdono chiesto: «È stata una mia decisione, chiedo scusa al team, ma dobbiamo lavorare insieme meglio». Il sette volte iridato che ha fatto ancora ammenda sa di onestà, ma anche di sorpresa tardiva: lavorare insieme, dopo tanti mesi, è ancora un’ipotesi.

Il guaio non è la posizione persa, che in fondo non cambiava la sostanza. Il guaio è l’aria. Al di là dei meeting di Interlagos, tra il box e il suo pilota più decorato corre una diffidenza che nessuna riunione scioglie: lui decide da jolly, la squadra si adatta, poi si chiede scusa. Così non si costruisce, si sopravvive. Perfino la Racing Bulls di Lawson e l’Audi di Hulkenberg hanno portato a casa punti con più mestiere di chi veste di rosso. La Mercedes festeggia perché sa chi guida e chi ascolta. La Ferrari, ieri, ha preso ancora atto di non saperlo.