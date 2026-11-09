Montezemolo all'attacco, che critica alla Ferrari: "Manca una leadership che imponga le regole"

Luca Cordero di Montezemolo vorrebbe continuare ad esaltare Kimi Antonelli , il suo concittadino che s’è preso il mondo con il sorriso. Un ragazzo che definisce «italiano, bolognese, con una bella famiglia alle spalle, umile, simpatico, uno dei pochi casi di un pilota amato dai colleghi… e fortissimo», prevedendone che tanti le stimmate del campionissimo: «Confido che quello di Kimi sia l’inizio di una grande carriera. Ora il compito di papà Marco è quello di tenerlo con i piedi per terra». Ma il presidente (nessuno con lui riesce ad usare la parolina “ex” davanti, ci sarà un perché...) della Ferrari più vincente (l’epoca d’oro targata Schumacher), nel pre-gara Sky è trascinato nei problemi della Rossa, con i rapporti molto tesi tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc .

Le parole di Montezemolo

«Ho sempre voluto un pilota che potesse vincere i Mondiali e un altro che potesse vincere delle gare e portate punti per il titolo costruttori, una situazione in cui tutti conoscevano le gerarchie - chiarisce subito Montezemolo, presidente della Ferrari per 23 fino al 2014 -. I compagni di Schumacher sono stati Irvine, Barrichello e Massa. All’interno della squadra vigeva la regola “patti chiari amicizia lunga”. È chiaro che Hamilton sia venuto a Maranello per chiudere la carriera con un Mondiale alla Ferrari. Come fece Alonso, che era chiaramente il leader in squadra e perse due titoli all’ultima gara. Il problema è che anche Leclerc vuole il Mondiale e il tempo sta passando e lui non è più un ragazzino. In queste condizioni gestirli non è semplice. Non credo possa esserci una convivenza facile. È normale quando entrambi hanno una loro motivazione molto alta. Il problema è impostare la squadra con ruoli chiari. Non mi piace parlare di numero uno e numero due, ma le regole devono esserci. E serve anche una leadership chiara che le imponga».

Riferimento a John Elkann?

L’impressione è che Montezemolo non si riferisca al team principal Fred Vasseur (che per altro continua a sostenere che non servino regole di ingaggio e viene descritto da tanti come lasciato “solo”), ma al presidente John Elkann. «Quando tutti ci criticarono per aver fatto vincere Schumi in Austria nel 2002, a inizio campionato, il lunedì telefonai a Rubens che aveva protestato e gli dissi: “se non ti fa bene firmami le dimissioni”. Ripeto: è chiaro che Hamilton non è venuto in Ferrari per fare il numero due».