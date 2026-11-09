Antonelli torna in Italia da campione del mondo: "Devo ancora realizzare, ecco il momento della svolta"

"È stato bellissimo riportare il tricolore sul gradino più alto. E cercheremo di continuare a farlo". Andrea Kimi Antonelli rimette piede in Italia e lo fa per la prima volta da campione del mondo di Formula Uno. "È qualcosa di talmente grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto - confessa il 20enne pilota Mercedes, primo pilota italiano a conquistare il titolo 73 anni dopo Ascari - Quando ho capito che potevo farcela? Dopo Monza, lì è stato uno dei momenti cruciali in cui mi sono detto che questo Mondiale dovevo andarlo a vincere, è stato un momento di svolta", riconosce Antonelli che in quell'occasione andò a imporsi dopo essere partito dal fondo della griglia di partenza.

"Sono riuscito ad affrontare qualsiasi situazione"

Benvoluto dal resto del paddock ("È stato molto bello vedere tanto rispetto e tanta stima anche da parte degli altri piloti, non vedo l'ora di continuare a battagliare con loro in futuro e nelle prossime gare"), il pilota bolognese ammette che "l'anno scorso ho avuto in molte occasioni la mentalità sbagliata, invece quest'anno sono riuscito a fare uno step in più. Avere la mia famiglia sempre alle gare, persone che mi aiutano durante i weekend è stato cruciale, sono riuscito ad affrontare qualsiasi tipo di situazione. E l'esperienza ha fatto tantissimo: l'anno scorso, nonostante momenti di difficoltà che sono stati brutti da vivere, mi ha aiutato tantissimo a crescere", conclude.