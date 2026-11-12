Antonelli, capelli tricolore e festa Mercedes: ma ora sugli spalti lo aspetta l'Italia di Mancini

TORINO - «Ma hai pagato per farli così?». La faccia di Toto Wolff all’arrivo di Kimi Antonelli nella sede della Mercedes a Brackley vale più di una stagione (trionfale) per la Stella, quella del ritorno sul tetto del mondo cinque anni dopo l’ottavo titolo iridato costruttori consecutivo e la fine rocambolesca e contestata dell’era di Lewis Hamilton nel duello durissimo con Max Verstappen, deciso da una brutale safety car negli ultimi giri dell’ultimo GP ad Abu Dhabi. Il ventenne bolognese, la grande scommessa del manager austriaco, trionfatore al suo secondo anno in Formula 1, colmando un vuoto di addirittura 73 anni dall’ultimo pilota del Belpaese capace di issarsi lassù (Alberto Ascari nel 1953), ha pagato sì dazio, ma alla scommessa fatta: tingersi i capelli di tricolore per il Mondiale. Un trionfo centrato in Messico e raddoppiato la settimana successiva con quello marche in Brasile. Una doppietta che ieri la Mercedes ha celebrato con tutti i suoi dipendenti nelle sedi inglesi: prima quella del team a Brackley, poi quella del reparto motori a Brixworth. L’ennesima occasione per dimostrare che è iniziata l’era Antonelli, che la squadra è travolta e conquistata dalla sua personalità e modo di essere.

Rivoluzione antonelliana

«Non ci credo che tu l’abbia fatto» ha detto Toto sorridendo a un Antonelli stradivertito, come quando fa i suoi ormai famosi scherzi (sparare con le pistole ad acqua, tirare le torte in faccia, bloccare o disegnare i pass...). «Me l’aspettavo la tua reazione» la risposta goduta, con George Russell che ha cercato di mantenere il suo aplomb da gentleman molto british anche quando una dipendente gli ha chiesto: «Perché tu non ti fai l’Union Jack?». La bandiera britannica. Mercedes Little Italy, con i dipendenti nelle due sedi ad applaudire, scambiarsi brindisi e sparare coriandoli azzurri tra un video e un discorso e l’altro. Kimi ha ringraziato più volte «le donne e gli uomini che in fabbrica hanno reso tutto questo possibile: il Mondiale piloti ha un solo nome, ma dietro ce nel sono migliaia, i vostri, che mi hanno portato qui. E sono orgoglioso del titolo Costruttori». Il tutto in un clima meteorologicamente davvero britannico, con cielo grigio e basse temperature. Ma nella passeggiata tra due ali di dipendenti e durante la foto di squadra celebrativa Wolff e Russell erano imbacuccati in un lungo piumino nero del team, mentre Kimi saltava in t-shirt celebrativa. Davvero la rivoluzione copernicana per il team non più britannico (e Hamilton) centrico.

Antonelli ospite di Mancini

Uno dei momenti più gustosi è stato quando di grandi adesivi celebrativi per i due titoli Mondiali sono stati attaccati sul pannello nero che campeggia in Lauda Drive, rappresentando la stagione Mercedes. Sopra c’erano già le 12 vittorie (9 di Kimi e 3 di Russell) sui 20 GP disputati (ne mancano tre), sotto l’alloro per la corona costruttori e la scritta (depositata e già protagonista di un nuovo merchandising) Kimi in verde acqua. Antonelli, che ieri sera è già rientrato a casa, stasera sarà in tribuna al Meazza di Milano per Italia-Francia di Nations League, ospite del ct Roberto Mancini. Tifare con i capelli tricolori sarà ancora più significativo. Quindi il nuovo fenomeno della F1 avrà qualche giorno di relax (si parla però di un invito al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella) e domenica o lunedì volerà a Las Vegas, dove è in programma il 21° GP stagionale che si correrà nella notte (e nel freddo del deserto del Nevada) americana di sabato, quando in Italia saranno le cinque di mattina della domenica. Prime prove nella notte di giovedì. Poi trasferimento in Medio oriente per le confermate tappe in Qatar e Abu Dhabi che hanno spezzato il sogno di una passerella finale a Imola. A casa. Ma ormai Casa Antonelli è il mondo.