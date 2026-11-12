Antonelli 'sfida' Sinner: "Lo aspetto sul kart ma se vuole in GT3...È bello il suo supporto"

" È importantissimo andare in pista e vincere per far vedere che siamo ancora i migliori . Red Bull, McLaren e Ferrari si sono avvicinate molto e noi non siamo dominanti come a inizio stagione. Le prestazioni tra noi sono più vicine e da pista a pista possono cambiare i valori in campo. E' difficile dire se riusciremo a replicarci con il budget cap e i limiti di ore in galleria del vento, che sono meno per noi adesso che abbiamo vinto. Sarà importante finire bene la stagione e continuare a lavorare sul pacchetto nuovo perché dobbiamo capire ancora tante cose. Faremo tante prove in questi tre GP per capire meglio la macchina per il prossimo anno. Sarà importante spingere e cercare di vincere le ultime gare per andare nel 2027 con più grinta". Così Kimi Antonelli , campione del mondo di F1 , nel corso della conferenza stampa a San Marino . "Già il finale di stagione può darci l'idea di quello che potrà essere il prossimo anno. Sarebbe una bella sfida per me trovarmi a dover lottare tutti i Gran Premi con piloti di quel calibro. Non vedo l'ora di finire bene questa stagione e aspettare il 2027".

Antonelli su Sinner: "Spero di fare una giornata assieme..."

"Sinner? Abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. E' molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello vedere supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione". Queste le parole di Kimi Antonelli sul numero uno azzurro del tennis Jannik Sinner, nel corso della conferenza stampa a San Marino. "Nonostante la vittoria ho forse ancora più fame di prima. Vincere è una sensazione bellissima e una delle cose più belle che ti possano accadere. Vuoi rivivere il momento sempre di più. Queste ultime gare per me sono già la preparazione per il 2027, quindi l'obiettivo è finire bene l'anno, magari con qualche vittoria, e cercare di replicarsi l'anno prossimo. E' solo l'inizio". Il pilota della Mercedes ha poi proseguito: "La macchina è andata molto forte e spero che il prossimo anno sia ancora competitiva, sono sicuro che il team farà un grandissimo lavoro. Io cercherò di arrivare ancora più forte. Il fuoco dentro c'è".

"Mi sentivo meglio a livello mentale rispetto al 2025"

Sulle sensazioni ad inizio anno e la possibile stagione della consacrazione ha affermato: "Non me lo sentivo ancora. Avevo provato la macchina una sola volta. Ma mi sentivo molto meglio a livello mentale ed emotivo rispetto al 2025. L'esperienza dei momenti difficili, attraversarli e superarli, mi ha fatto crescere moltissimo. Quest'anno sono stato molto più consapevole di me stesso e mi sentivo molto meglio, più rilassato e più felice. Quando sapevamo che la macchina sarebbe potuta essere competitiva abbiamo avuto una carica in più, ma al tempo non lo sapevamo ancora. Ma sì, ero già in un mood migliore rispetto al 2025 perché sapevo quello che avrei affrontato, niente era nuovo ed era più rilassante".