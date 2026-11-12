Quella lettera di Wolff a Kimi e alla Mercedes. Il manuale di come vincere un Mondiale di F1

Ha fatto bene Bradley Lord , vice team principal Mercedes, a rendere pubblica la lettera che Toto Wolff ha indirizzato a tutta la sua squadra di Brackley, celebrando il trionfo mondiale di Kimi Antonelli e il nono titolo costruttori. Lord ha fatto bene perché ciò che ha scritto il cinquantaquattrenne signore austriaco, direttore esecutivo della Mercedes in Formula Uno è un autentico manuale della gestione aziendale di un eccezionale exploit che ha visto salire sul trono iridato il più giovane pilota nei 76 anni di storia dei Gran Premi. Il coraggio, il rischio, la fiducia, la protezione di KImi nei naturali momenti di difficoltà, la resilienza alle critiche e ai pregiudizi sulla scelta del giovanissimo italiano quale successore del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, il ruolo fondamentale dei genitori, il gioco di squadra a Brackley e Brixworth, l'organizzazione Mercedes, la gestione del marketing e della comunicazione. Righe da imparare a memoria, in Ferrari e nelle altre scuderie, perché nella storia del Motorsport si entra così.

‘Il successo ha molti padri, il fallimento è orfano’, così recita il proverbio. Ma mentre rifletto su Kimi che è diventato campione del mondo, sento di aver ricevuto fin troppo credito per una storia che appartiene a tante persone. Ho conosciuto Kimi per la prima volta quando aveva appena 11 anni. Vedere quel ragazzino diventare campione del mondo di Formula 1 è qualcosa di davvero speciale. Ma il percorso che lo ha portato da quei primi giorni nel karting fino alla posizione che occupa oggi è stato plasmato da un numero straordinario di persone, molte delle quali non riceveranno mai il riconoscimento che meritano.

Tutto comincia dai suoi genitori, Marco e Veronica. Marco non si è limitato a introdurre Kimi al mondo delle corse. Gli ha insegnato a guidare, a comprendere una macchina da corsa e a sviluppare le capacità che lo hanno reso il pilota che è oggi. E Veronica era presente a ogni singola gara di kart, fin dall'inizio, offrendo l'amore, la stabilità e il sostegno di cui un ragazzo ha bisogno quando cresce in un ambiente così impegnativo. Essendo anch'io un padre nel mondo del karting, so quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio tra incoraggiamento e fermezza. Marco affronta ancora oggi questa sfida, giorno dopo giorno, e quando si tratta di capire quando spingere Kimi e quando lasciargli spazio, siamo istintivamente sulla stessa lunghezza d'onda. Ma ciò che hanno dato a Kimi va ben oltre le corse. La sua umiltà, integrità e lealtà, unite a un'ambizione e a una determinazione straordinarie, sono qualità che provengono dalla famiglia. Possiamo averlo aiutato a sviluppare ulteriormente questi valori lungo il percorso, ma le fondamenta sono state gettate dai suoi familiari. Non avrebbe potuto desiderare un inizio migliore nella vita.

Poi ci sono le persone che hanno riconosciuto e coltivato il suo talento nei primi anni. Dino Chiesa, che ha avuto un ruolo così importante nella crescita di Kimi nel karting. Gwen Lagrue, che è stato il primo a parlarmi di un giovane pilota chiamato Kimi. Stephane Guerin, che è stato al fianco di Kimi durante gli anni nelle formule junior. E naturalmente Sergi, che gli è sempre stato vicino e ha rappresentato un pilastro fondamentale della sua crescita e del suo sviluppo, ben oltre la semplice preparazione fisica.

Man mano che Kimi progrediva nel karting e nelle categorie propedeutiche, altre persone hanno contribuito a formare il pilota che sarebbe diventato. E all'interno della Mercedes c'è un'intera organizzazione che merita un enorme riconoscimento. Gli ingegneri che lo hanno introdotto alla complessità tecnica di una monoposto di Formula 1, alle sue particolarità in termini di dinamica del veicolo e aerodinamica, e al funzionamento di un simulatore driver-in-the-loop, aiutandolo ad adattarsi alle esigenze di una Formula 1 e a sviluppare la capacità di fornire indicazioni tecniche e la costanza richieste a quel livello.

E poi il gruppo degli ingegneri di pista guidato da Bono e Shov, che ha lavorato su quelle basi e aiutato Kimi nel passaggio alle gare di Formula 1, collaborando con lui sulla messa a punto della vettura, sulla gestione degli pneumatici, sulla conduzione della gara e sulla comprensione di come ottenere il massimo da sé stesso e dalla macchina. Bono merita una menzione speciale. Estremamente ambizioso ed esigente, ma sempre la voce calma durante i briefing e dall'altra parte della radio quando le cose si fanno difficili in macchina. Una persona che sa quando spingere, quando mettere alla prova e quando un giovane pilota ha semplicemente bisogno di essere rassicurato. Questa combinazione di aspettative elevate e autentica attenzione è stata preziosissima per Kimi, soprattutto nei momenti difficili. Voglio soffermarmi in particolare su James Allison. James è sempre stato piuttosto scettico quando si parla di piloti. Da ingegnere, è naturalmente convinto che la macchina sia la parte più importante dell'equazione e non si lascia facilmente trascinare dall'entusiasmo che circonda un pilota di Formula 1. Ma quando gli ho proposto l'idea di mettere Kimi in macchina, mi ha sostenuto. Si è fidato del mio giudizio, ha appoggiato la decisione e si è assicurato che l'organizzazione tecnica fornisse a Kimi tutto ciò di cui aveva bisogno per avere successo. Questo ha significato moltissimo per me. Perché il sostegno più prezioso non arriva necessariamente dalle persone che sono d'accordo con te su tutto, ma da quelle che mettono in discussione il tuo modo di pensare e poi rimangono saldamente al tuo fianco quando una decisione è stata presa.

Il nostro team marketing e comunicazione, sotto la guida del mio vice team principal Bradley, con la responsabile della comunicazione Clare, che si assicura che le diverse esigenze di marketing, comunicazione e ingegneria siano sempre bilanciate dando priorità alle prestazioni, e in particolare Rosa, che ha messo a disposizione tutta l'esperienza maturata lavorando con Lewis per aiutare Kimi a comprendere le responsabilità che comporta essere un pilota Mercedes di Formula 1. Non soltanto come rapportarsi con i media, ma come gestire l'attenzione, le aspettative e la pressione, rimanendo sé stesso. E naturalmente le centinaia di persone a Brackley e Brixworth il cui lavoro offre ai nostri piloti l'opportunità di avere successo. Le persone che progettano, costruiscono e sviluppano la macchina e il motore, che lavorano anche nelle giornate difficili e che non smettono mai di impegnarsi per renderci migliori. Voglio anche riconoscere il contributo delle tante altre persone che hanno avuto il coraggio di sostenere una decisione tutt'altro che scontata.

Sostituire Lewis Hamilton, il pilota di maggior successo nella storia della Formula 1 e probabilmente la sua figura culturalmente più significativa, con un adolescente non sarebbe mai stata una decisione facile. Ci sono state moltissime critiche, sia dall'interno del nostro sport sia dall'esterno, per la scelta di mettere un diciottenne su una Mercedes. E quando Kimi ha attraversato un periodo difficile, con diverse gare senza conquistare punti, quei dubbi sono comprensibilmente diventati ancora più insistenti. Ma non ci eravamo mai aspettati che il suo primo anno in Formula 1 fosse privo di difficoltà. Al contrario. Sapevamo che ci sarebbero stati weekend complicati, errori e momenti in cui le persone avrebbero messo in discussione il nostro giudizio. Tutto questo faceva parte del percorso che avevamo deciso di intraprendere.

Non puoi chiedere a un giovane pilota di imparare e poi punirlo per i suoi errori. La cosa importante non era mai la posizione di Kimi dopo una singola gara difficile, ma dove avrebbe potuto arrivare negli anni successivi. E uno dei motivi per cui abbiamo potuto compiere quel salto è stato George. Questo non è stato l'anno di George. Lui e la macchina non sono sempre andati particolarmente d'accordo, e so quanto sia stato frustrante per lui. Ma abbiamo potuto assumerci il rischio di mettere Kimi in macchina soltanto perché sapevamo di avere già in George un campione e un pilota numero uno. Qualcuno con la velocità, l'esperienza e la leadership necessarie per guidare la squadra, e con la forza di carattere per accogliere un giovane compagno di squadra dall'enorme potenziale. Questo ci ha dato la fiducia necessaria per prendere una decisione coraggiosa. Quella fiducia andava oltre il team di Formula 1. Il nostro Consiglio di amministrazione di Mercedes Grand Prix si è fidato del nostro giudizio e ha sostenuto la decisione fin dall'inizio. E Ola Källenius, mio partner da tanti anni, merita una menzione speciale. Durante i periodi difficili, quando i risultati non erano quelli che desideravamo, non ha mai perso fiducia nella nostra organizzazione o nelle persone che la guidavano. E quando gli ho parlato della possibilità di mettere Kimi in macchina, non ha avuto alcuna esitazione.

Lo stesso vale per i nostri partner e sponsor. Ho parlato con molti di loro molto presto di ciò che volevamo fare. Hanno capito che non si trattava semplicemente di sostituire un pilota con un altro. Si trattava di iniziare un nuovo capitolo, assumersi un rischio calcolato e costruire qualcosa insieme.

Molti di loro hanno accolto questa visione con autentico entusiasmo. Hanno scelto di credere nel percorso prima ancora di sapere dove ci avrebbe portato. E questo ha significato molto per noi, soprattutto in un momento in cui non tutti erano disposti a seguirci.

E a livello personale, voglio ringraziare mia moglie Susie. Lei sa meglio di chiunque altro cosa richieda questo lavoro e comprende il motorsport e le pressioni che lo accompagnano. Quando stavo valutando la decisione di mettere Kimi in macchina, mi ha incoraggiato a fidarmi del mio istinto e ad avere il coraggio di portare avanti ciò che ritenevo giusto. Avere accanto qualcuno che comprende sia le conseguenze professionali sia il peso personale di decisioni simili fa un'enorme differenza.

E infine c'è Kimi stesso. Perché, per quanto sostegno, opportunità e consigli si possano offrire a un giovane pilota, nessuno può guidare al posto suo. Nessuno può dargli la determinazione per continuare dopo un weekend difficile, il coraggio di tornare in macchina dopo aver commesso un errore o la resilienza necessaria per affrontare la pressione straordinaria che comporta guidare per la Mercedes. Queste qualità devono venire da dentro. Kimi ha commesso degli errori. Li abbiamo commessi tutti. Ma non ha mai smesso di imparare, non ha mai smesso di ascoltare e non ha mai smesso di credere in ciò che avrebbe potuto raggiungere. E durante tutto questo percorso è rimasto lo stesso ragazzo fondamentalmente perbene che ho conosciuto tanti anni fa. Quindi, quando le persone mi dicono che merito il riconoscimento per aver scoperto Kimi o per averlo reso campione del mondo, so quante altre persone abbiano contribuito molto più di quanto verrà mai riconosciuto loro.

Sì, ho creduto in lui. E sì, a un certo punto ho dovuto prendere una decisione e difenderla. Ma credere in qualcuno è molto più facile quando tante brave persone ti hanno già dato ogni ragione per farlo. Questa non è la storia del mio successo. È la nostra. E non potrei essere più orgoglioso di tutte le persone che ne hanno fatto parte’.