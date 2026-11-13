Commendator Antonelli: "Ho il fuoco dentro e più voglia di prima. Verstappen e Sinner…"

«Buongiorno a tutti, scusate il leggero ritardo, ma è stato difficile alzarsi...». Kimi Antonelli arriva al Centro Congressi Kursaal di San Marino a bordo della sua Mercedes AMG GT63 V8 biturbo color granata e fa capire subito chi è e perché ha stravolto il mondo della Formula 1 . Sette minuti di ritardo, occhi stropicciati. Un'ora di risposte, oltre i limiti imposti dal protocollo. «Vorrei rispondere a tutti, datemi qualche altro minuto» dice gentilmente alla sua addetta stampa. Pantaloni neri, maglietta bianca d'ordinanza, occhi stropicciati e soprattutto capelli “normali". «Il tricolore? È stato bello vedere la faccia di Toto (il team principal Wolff, ndr) quando m'ha visto a Brackley per la festa celebrativa dei due Mondiali. Erano tutti eleganti, seri. Sono arrivato io a scombinare tutto... Quella foto con una macchiolina tricolore resterà per sempre nella storia della Mercedes. Solo che il colore delle bombolette per capelli perdeva, e alla fine ho dovuto lavarli» racconta sorridendo prima di andarsene a bordo di un van nero col suo entourage. Destinazione Palazzo Pubblico, dove i Capitani Reggenti della Repubblica dove risiede gli hanno conferito l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. «Guido io?» si lancia il neo campione del mondo prendendo il posto del guidatore e lasciando la sua supercar. Nell'ora prima s'è raccontato, confermando (e di più) tutto quello che di buono di pensa di lui. E proiettandosi già sul prossimo anno.

"Ho più fame di prima"

Kimi, adesso che ha vinto e ha celebrato con la Mercedes, quanta fame ha ancora dentro? «La verità è che forse ho ancora più fame di prima. Il fuoco. Vincere è una sensazione meravigliosa, una delle cose più belle che ti possono accadere, quindi quel momento lo vuoi rivivere sempre di più. Subito, perché in queste ultime gare è come se iniziasse il 2027. L'obiettivo è finire bene, con qualche altra vittoria, e ripartire molto forte il prossimo anno per cercare di replicarsi. L'ho già detto: questo è solo l'inizio. La macchina è forte e il team farà un grande lavoro per migliorarla. E io cercherò di arrivare ancora più forte». Pensa che lei e la Mercedes abbiate riaperto un ciclo come nell'era Hamilton? «Difficile da dire. Il budget cap rende tutto più complicato, specie le limitazioni nello sviluppo che hai per il titolo costruttori. Useremo queste ultime gare per lavorare sul nuovo pacchetto che non abbiamo ancora sfruttato al massimo. Da metà stagione i valori in campo sono cambiati. Red Bull, McLaren e anche Ferrari si sono avvicinate tantissimo. Adesso sembriamo quasi non essere più neanche la prima forza, non certo dominanti come all'inizio. Però per me un campionato dove te la giochi con più piloti e più team è più bello». E cosa significherebbe per lei una lotta con la Ferrari e soprattutto Hamilton? «Sarebbe una gran bella sfida anche personale, specie con Lewis. Uno dei motivi per cui non vedo l'ora che inizi la nuova stagione».