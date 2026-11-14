Antonelli e il siparietto con Mattarella: "Questa condizione nuova mi sollecita molto"

La faccia disorientata e al tempo stesso meravigliata di mamma Veronica vale più di qualsiasi cosa . La donna che insieme a papà Marco ha messo le radici all’uomo Kimi prima che al pilota Antonelli entra per ultima nello studio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dietro anche alla figlia minore Maggie. Lo sguardo racconta di un viaggio che sta portando questa famiglia emiliana dove neppure nei sogni, per altro ben chiari e costruiti, pensava di arrivare. E tutto in pochi mesi, giorni. Gli ultimi quattro, dal rientro in Italia di Kimi da campione del mondo di Formula 1, primo pilota italiano a riuscirci 73 anni dopo Alberto Ascari, sono stati un frullatore di emozioni. Incontri con la stampa. Il volo a Brackley e Brixworth, in Inghilterra, per celebrare il doppio titolo (anche quello Costruttori) con la Mercedes, presentandosi con i capelli colorati di tricolore. L’accoglienza a San Marino, che l’ha nominato Commendatore, e il blitz in tribuna al Meazza per tifare Italia e godere della vittoria in rimonta sulla Francia. E ora l’invito del Capo dello Stato, che ieri pomeriggio l’ha ricevuto in forma privata al Quirinale con la famiglia.