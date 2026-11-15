Kimi Antonelli, il più conveniente nel Circus dei nababbi

TORINO - Il titolo mondiale più conveniente. Uno dei corollari della straordinaria stagione di Kimi Antonelli è che la Mercedes ci ha guadagnato una montagna di soldi, molto più dei 10 milioni di euro che ha investito nella carriera del bolognese da quando, appena dodicenne, l’ha messo sotto contratto con il suo Junior Program. Con due direzioni opposte, se vogliamo, ma convergenti a suo favore. La prima, quella più evidente, è legata ai proventi derivati dal titolo costruttori, quello più ambito proprio perché premiato in denaro in base a una tabella stabilita dal Patto della Concordia. La secondo riguarda la “redittività” del “dipendente” Kimi Antonelli . La conquista in Brasile anche del Mondiale costruttori, già celebrato a inizio settimana a Brackley e Brixworth, vale più della metà del budget cap. L’anno scorso Liberty Media ha distribuito alle allora dieci scuderie (ora sono 11 con l’arrivo di Cadillac) ben 1,4 miliardi di dollari, il 36% dei suoi proventi (3,87 miliardi). Alla McLaren campione sono andati 247 milioni di dollari, alla Sauber-Audi 58. La Ferrari, che gode di un bonus per essere l’unico team sempre presente nel Mondiale (5% del totale distribuito: 63 milioni), ne ha presi quindi comunque di più: 277,7 milioni, mentre la Red Bull ha ricevuto 202,9 milioni e la Mercedes 230,8. Premio quest’anno salito, sia per la posizione che per il crescere dei proventi del Circus, che in un anno ha visto proseguire un vero e proprio boom.

Lo stipendio del campione del mondo

Uno studio del sito specializzato Sportico ha stimato in 50 miliardi di dollari (45 in euro) il valore delle scuderie, con un incremento del 33% rispetto al 2025 e addirittura del 197% rispetto al 2023. E anche in questa classifica, che tiene conto di sponsorizzazioni, strutture e marchio, la Ferrari primeggia con 8,2 miliardi di dollari, a fronte dei 7,75 della Mercedes e dei 6,3 della McLaren, con la Red Bull quarto top team a quota 5,6. Quello che colpisce è che la Cadillac ultima arrivata abbia già un valore di 2,7 miliardi e che le più cresciute siano Haas (+67%), Audi (+60%) e Alpine (+58%). Segno non solo che nel Circus c’è spazio (e possibilità di guadagna) per tutti, ma che solo la partecipazione è un guadagno. Il discorso si fa ancora più interessante analizzando la voce “piloti”. E su questo fronte Kimi è davvero un crac. Il suo arrivo ha terremotato la F1 in tutti i sensi, con grande gioia della Mercedes. Lo stipendio di Antonelli quest’anno infatti era molto basso, “appena” 3,4 milioni di dollari (3 in euro), anche se le 9 vittorie (che possono aumentare con ancora tre gran premi da disputare) e soprattutto il titolo mondiale hanno portato nel conto del bolognese dei bonus molto ricchi. Si parla di 12 milioni di euro.

Antonelli-Mercedes: il punto sul rinnovo

Restando però alla paga “base”, questa ha portato a una “produttività” enormemente remunerativa per il team anglo-tedesco di Toto Wolff. Il rapporto tra i punti conquistati e i soldi guadagnati è infatti incredibile: Kimi alla Mercedes è costato solo 9mila dollari a punto. Un pianto l’Aston Martin, che ha dovuto sborsare a Fernando Alonso 3,4 milioni di dollari per ogni punto (7) conquistato, mentre Lance Stroll ne ha incassati 12 milioni senza mai entrare nella classifica del Mondiale. Il team migliore su questo fronte è la Racing Bulls, che ha fatto molto bene a confermare Liam Lawson e Arvid Lindblad, secondo e terzo in questa speciale classifica con rispettivamente 11 e 20mila dollari a punto. Lassù però c’è sempre e solo Kimi, anche se tutto è destinato a cambiare radicalmente. La Mercedes ha già messo sul piatto un adeguamento molto importante dello stipendio, decuplicandolo per portarlo ai livelli del compagno di squadra George Russell (34 milioni), comunque molto meno di Max Verstappen (70, che cresceranno con il rinnovo a circa 100) e Lewis Hamilton (60). E un rinnovo pluriennale per blindare il suo campione, probabilmente al 2030, come l’olandese con la Red Bull.