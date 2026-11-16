Wolff si lascia andare: "Kimi Antonelli sarà più amato di Schumi. Sarà come Senna"
E ora che tutto (o quasi) è finito, che la Mercedes ha incassato un doppio Mondiale come l’ultima volta nel 2020 con il suo totem Lewis Hamilton e in vista degli ultimi tre GP importanti solo per stabilire il ruolo di numero due ma soprattutto per proiettarsi in pole nel 2027, anche Toto Wolff si lascia andare. Il manager austriaco che l’ha scelto otto anni fa e portato fino a giocarsi (e vincere) il titolo della Formula 1, non frena più su Kimi. Diciamo che... decelera. Ma, evidentemente travolto lui stesso dalla freschezza e dalla straordinarietà del bolognese, accetta i paragoni sempre più crescenti con Ayrton Senna, l’icona scomparsa nel incidente del 1° maggio 1994 a Imola, ben 12 anni (un numero che torna sempre per Kimi...) prima della nascita di Antonelli. Ma comunque il suo idolo e riferimento. Non è tanto e solo il 12 utilizzato sulla sua macchina. E conserverà a scapito dell’1 il prossimo anno. A comprendere un legame intenso c’è la rabbia svelata da Kimi per il mancato successo (a lungo accarezzato) a Interlagos, appena mitigata dalla conquista del titolo costruttori per la Mercedes. Il bolognese voleva lasciare il segno nella la gara in Brasile, dove s’era presentato con un casco speciale (spessa colorazione gialla e verde il cambio bloccato sulla sesta marchia sulla nuca per ricordare il primo successo-capolavoro di Ayrton nel suo GP, 35 anni prima), incontrando la famiglia alla Fondazione Senna, salendo sulla mitica Lotus 97T del 1985. Infine presentandosi nel paddock con la celebre maglietta “Senninha”, il personaggio dei fumetti lanciato a inizio ’94 e ispirato ad Ayrton. Di qui l’ammissione di Toto.“Non mi è mai piaciuto questo accostamento perché Ayrton è un gigante di questo sport, sia come persona sia come pilota”, afferma il team principal della Mercedes, “Fissare questi standard su un ragazzo di vent’anni è fonte di enorme pressione ed è per questo che preferisco non paragonarlo a quel livello. Lui è Kimi, Senna era Senna. Ma è bello vedere come la famiglia Senna lo abbia accolto a braccia aperte".
"Antonelli un Senninha"
"Dicono che sia la prima volta che sembra esserci un secondo Senninha. È la prima volta che si può dire “ok, magari un po’ gli somiglia”. Ma forse, in questa fase, Kimi Antonelli è più un Senninha che non un Senna. Quindi lasciamo che il Senninha cresca. Lasciamo che diventi un Senna”. La sfida è enorme, anche perché la rivalità è molto complessa. Ma non impossibile. Lo dimostra la seconda parte dell’intervista che Wolff, interrogato su paragoni “pesanti”’, ha rilasciato ai tedeschi della Bild. “Se Kimi in Italia diventerà più popolare di Michael Schumacher ai tempi della Ferrari? Senza ombra di dubbio! Dopotutto è italiano” la dichiarazione forte di Toto. “Kimi è riuscito ad ottenere tutto questo grazie al suo modo di fare naturale e l’Italia, pur continuando a tifare per la Ferrari, ha aperto cuore e anima anche a questo ragazzo italiano. Ora i tifosi indossano la maglietta Ferrari e il cappellino Mercedes. Monza è l’esempio perfetto di questo: nonostante nessuna delle due rosse fosse arrivata prima, erano felici che Kimi, uno di loro, avesse vinto”.
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