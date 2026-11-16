Wolff si lascia andare: "Kimi Antonelli sarà più amato di Schumi. Sarà come Senna"

E ora che tutto (o quasi) è finito, che la Mercedes ha incassato un doppio Mondiale come l’ultima volta nel 2020 con il suo totem Lewis Hamilton e in vista degli ultimi tre GP importanti solo per stabilire il ruolo di numero due ma soprattutto per proiettarsi in pole nel 2027, anche Toto Wolff si lascia andare. Il manager austriaco che l’ha scelto otto anni fa e portato fino a giocarsi (e vincere) il titolo della Formula 1, non frena più su Kimi. Diciamo che... decelera. Ma, evidentemente travolto lui stesso dalla freschezza e dalla straordinarietà del bolognese, accetta i paragoni sempre più crescenti con Ayrton Senna, l’icona scomparsa nel incidente del 1° maggio 1994 a Imola, ben 12 anni (un numero che torna sempre per Kimi...) prima della nascita di Antonelli. Ma comunque il suo idolo e riferimento. Non è tanto e solo il 12 utilizzato sulla sua macchina. E conserverà a scapito dell’1 il prossimo anno. A comprendere un legame intenso c’è la rabbia svelata da Kimi per il mancato successo (a lungo accarezzato) a Interlagos, appena mitigata dalla conquista del titolo costruttori per la Mercedes. Il bolognese voleva lasciare il segno nella la gara in Brasile, dove s’era presentato con un casco speciale (spessa colorazione gialla e verde il cambio bloccato sulla sesta marchia sulla nuca per ricordare il primo successo-capolavoro di Ayrton nel suo GP, 35 anni prima), incontrando la famiglia alla Fondazione Senna, salendo sulla mitica Lotus 97T del 1985. Infine presentandosi nel paddock con la celebre maglietta “Senninha”, il personaggio dei fumetti lanciato a inizio ’94 e ispirato ad Ayrton. Di qui l’ammissione di Toto.“Non mi è mai piaciuto questo accostamento perché Ayrton è un gigante di questo sport, sia come persona sia come pilota”, afferma il team principal della Mercedes, “Fissare questi standard su un ragazzo di vent’anni è fonte di enorme pressione ed è per questo che preferisco non paragonarlo a quel livello. Lui è Kimi, Senna era Senna. Ma è bello vedere come la famiglia Senna lo abbia accolto a braccia aperte".