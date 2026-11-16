Kimi Antonelli in Ferrari, il sogno rosso accende la F1! La risposta di Toto Wolff
"Paura che Antonelli, essendo italiano, prima o poi voglia correre per la Ferrari? Zero. Perché Kimi e la sua famiglia sono persone leali". Toto Wolff, team principal Mercedes, non teme in alcun modo di perdere in futuro il suo prezioso gioiello. Anche se la lealtà in un mondo come la Formula Uno è un bene raro, "in questo caso ne sono convinto - assicura alla "Bild" - Ma non puntiamo soltanto sulla lealtà. Questa stagione ha dimostrato che siamo in grado di vincere gare e titoli. È questo l'aspetto più importante per qualsiasi pilota. Anche per Kimi. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a un'automobile. Per questo, dopo aver conquistato il titolo, ha anche dichiarato di non riuscire assolutamente a immaginarsi in una squadra diversa dalla Mercedes. Se Antonelli diventerà in Italia un pilota Mercedes più amato di quanto non fosse Michael Schumacher ai tempi della Ferrari? Senza dubbio, perchè grazie al suo modo di essere spontaneo e ai suoi successi, Kimi è riuscito in qualcosa di particolare: gli italiani continuano naturalmente a tifare per la loro "nazionale", la Ferrari, ma hanno aperto il cuore e l'anima anche a questo ragazzo. Adesso i tifosi indossano la maglia della Ferrari con un cappellino della Mercedes. Pensate a Monza: gli spettatori erano naturalmente dispiaciuti che nessuna delle Rosse fosse arrivata prima, ma erano felici che uno di loro, Kimi, fosse salito sul gradino più alto del podio".
Wolff: "Kimi è stato incredibile"
Wolff rivela poi che fra i 577 di complimenti ricevuti per il doppio titolo piloti-costruttori c'era anche quello di Christian Horner "ma non mi ha sorpreso perchè abbiamo un rapporto basato sul rispetto reciproco. Era così anche in passato. Cosa mi ha scritto? 'Congratulazioni. Kimi è stato incredibile quest'anno e complimenti per averlo sostenuto fin da subito, nonostante la sua giovanissima età'". E in effetti nella scorsa stagione Antonelli era finito nel mirino dei critici dopo nove gare di fila senza punti: "Si diceva che non meritasse di correre in Formula 1, tanto meno in una scuderia di vertice come la Mercedes. Ma noi non abbiamo mai dubitato di lui, nemmeno per un secondo. E quello che ha fatto quest'anno è fenomenale. A questa età dimostrare una tale freddezza e una simile capacità di resistere alla pressione è qualcosa di straordinario. È un campione del mondo che ha meritato il titolo. Un nuovo contratto? Per il prossimo anno lo ha già", taglia corto Wolff, sottolineando che "per Kimi e la sua famiglia la cosa più importante è soprattutto che possa disporre di una vettura competitiva. Allo stesso tempo, sappiamo di avere un campione del mondo che merita anche di essere adeguatamente ricompensato".
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