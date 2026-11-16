Kimi Antonelli in Ferrari, il sogno rosso accende la F1! La risposta di Toto Wolff

"Paura che Antonelli, essendo italiano, prima o poi voglia correre per la Ferrari? Zero. Perché Kimi e la sua famiglia sono persone leali". Toto Wolff, team principal Mercedes, non teme in alcun modo di perdere in futuro il suo prezioso gioiello. Anche se la lealtà in un mondo come la Formula Uno è un bene raro, "in questo caso ne sono convinto - assicura alla "Bild" - Ma non puntiamo soltanto sulla lealtà. Questa stagione ha dimostrato che siamo in grado di vincere gare e titoli. È questo l'aspetto più importante per qualsiasi pilota. Anche per Kimi. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a un'automobile. Per questo, dopo aver conquistato il titolo, ha anche dichiarato di non riuscire assolutamente a immaginarsi in una squadra diversa dalla Mercedes. Se Antonelli diventerà in Italia un pilota Mercedes più amato di quanto non fosse Michael Schumacher ai tempi della Ferrari? Senza dubbio, perchè grazie al suo modo di essere spontaneo e ai suoi successi, Kimi è riuscito in qualcosa di particolare: gli italiani continuano naturalmente a tifare per la loro "nazionale", la Ferrari, ma hanno aperto il cuore e l'anima anche a questo ragazzo. Adesso i tifosi indossano la maglia della Ferrari con un cappellino della Mercedes. Pensate a Monza: gli spettatori erano naturalmente dispiaciuti che nessuna delle Rosse fosse arrivata prima, ma erano felici che uno di loro, Kimi, fosse salito sul gradino più alto del podio".