A tutto Max . Alla vigilia del GP di Las Vegas, terz’ultimo atto di un Mondial che ha già assegnato i suoi titoli alla nuova e fenomenale accoppiata Antonelli-Mercedes, Verstappen più che giocarsi il ruolo di numero due del campionato (concetto e numero che per altro rifiuta...), con un vantaggio di 17 punti di George Russell e 18 su Lewis Hamilton, guarda già al prossimo anno. E a quelli a venire. A quella che per molti sarà la vera e grande rivalità del Circus: Olanda contro Italia, Max contro Kimi . Due campioni che si stimano e che hanno molti punti in comune. A partire dalla voglia di divertirsi e soprattutto di essere il numero 1. «Penso sempre di essere il migliore in griglia, altrimenti lascerei - afferma il quattro volte campione del mondo -. È un pensiero che ti passa per la testa, ma già nel 2015 sapevo di avere ancora molto da imparare. Ero però consapevole di avere il potenziale per diventare il migliore». Così, dopo un ricco e lungo rinnovo (2030 a 100 milioni l’anno) e aver ritrovato la competitività della Red Bull , vincendo tre gare nelle ultime cinque (Malesia, Singapore e Messico), Max fa il punto sul 2026 e si proietta avanti.

"Credo di aver disputato una buona stagione"

«Credo di aver disputato una buona stagione - dice l’olandese -. Naturalmente in Formula 1 dipendi anche dalla vettura. Ultimamente siamo riusciti a far funzionare di nuovo tutto piuttosto bene, così arrivano le vittorie, ma trovarsi secondi in campionato è una grande sorpresa. Come squadra abbiamo incontrato molte difficoltà all’inizio. La vettura non era al livello in cui avremmo voluto che fosse. Nel corso della stagione però abbiamo fatto grandi progressi e ultimamente, la macchina è diventata decisamente più competitiva. Per quanto mi riguarda, non mi arrendo mai e non mi accontento mai. Ma anche la squadra ha continuato a spingere per trovare miglioramenti. Sono davvero contento». Di sé stesso, della Red Bull. Non della Formula 1, di questa Formula 1. L’idea del ritorno ai motori V8 ormai certo per il 2030 lo fa sorridere (e restare), ma nel frattempo l’olandese continua ad esprimere tutta la passione per le gara endurance, praticate in prima persona al punto da volare in Portogallo dopo una tripla per correre col suo team la 3 Ore di Portimao, ultimo atto del GT World Challenge Europe, il campionato al quale partecipa anche Valentino Rossi. Dando ovviamente spettacolo nel suo stint, anche se alla fine è arrivato solo nono per una penalità presa dal compagno di squadra Chris Lulham.

Verstappen: "Correrò al Nürburgring e a Spa"

«Le gare di GT sono più emozionanti - le parole nette di Verstappen -. Quando le guardo sono sempre più nervoso di quando sono al volante di una macchina di Formula 1. E credo che questo la dica lunga». Quindi la conferma sulle “uscite” del 2027: «Probabilmente correrò al Nürburgring e a Spa, ma a Le Mans no. Non ora». Insomma, a fine maggio tra Montreal e Montecarlo la 24 Ore sul Nordschleife, già corsa quest’anno (era in testa quando ha avuto un guarso alla sua Mercedes) e quella nelle Ardenne a fine giugno tra Portimao e Silverstone.